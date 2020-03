“Ty zápasy by byly hodně zajímavé, Mexiko i Honduras jsou krásní soupeři. Skvělá je i destinace, voní exotikou. Zdraví je ale na prvním místě. Věřím, že za rok už bude vše v pořádku a všichni si užijeme jak přípravné zápasy, tak pak i Euro.“

62letý Poustka je s reprezentací už 22 let, nucenou pauzu měl pouze během dvouletého působení Karla Jarolíma, který si vybral svůj realizační tým. Parta, která se nyní pod koučem Jaroslavem Šilhavým utvořila, si prý v ničem nezadá s těmi předchozími. “Jarda je super trenér i člověk, tu partu umí dát dohromady, pak s ní umí také vycházet. Kluci se na sraz i díky němu hrozně těší. Já samozřejmě taky, mám všechny rád. Proto mě teď mrzí, že všichni musíme být doma.“

Poustka, o kterém se říká, že je duší teplického i národního týmu, tak má čas vzpomínat na zážitky z předchozích zahraničních zájezdů. “Byl jsem skoro všude. Nejvzdálenější štace? Japonsko, Amerika. Projel jsem toho za ta léta moc. Zážitky jsou všude krásné. Všude bývají plné stadiony, zajímaví lidé, jiné kultury.“

Která z nich holohlavému masérovi učarovala nejvíce? “Mám rád exotiku. Miluji japonské zahrady, to se mi moc líbilo. Sbíral jsem tam inspirace, protože ji mám i doma,“ usmívá se vášnivý rybář. O Japonsku se pak s ochotou jemu vlastní rozpovídá. “Když jsme přijeli poprvé do Japonska na Kirin Cup, tak nás vzal Ivan Hašek do restaurace, kde kuchař nesahal na jídlo rukama, ale vše dělal noži .Měl další spolupracovníky. Dívat se na ně byl zážitek, divadelní představení. Roztáhla se opona, vyšel kuchař s kudlami v ruce, začal s nimi točit, dělal kraby a další mořské příšerky. Do toho ryby a další omáčky. My na to koukali s otevřenýma očima a ochutnávali. Ivan chodil od jednoho stolu ke druhému a vysvětloval nám, jak se to má jíst, jak se to namáčí do omáček. Bylo to něco úžasného.“

Kulinářský zážitek, i když při něm do úst nevzal ani sousto, má i z Ameriky, kde už byl několikrát. “To bylo za působení Míši Bílka. Hráli jsme v Hartfordu s domácím celkem, který se připravoval na MS 2010. Jeli jsme na trénink a viděli, že před stadionem je obrovský plac zaplněný lidmi, kteří grilovali. To bylo den před zápasem. Říkali, že čekají na to utkání, že je to jejich kultura. Společně grilují, baští, baví se. Pak odejdou společně na zápas, který poctivě odfandí. Pak jdou zase grilovat, a to až do druhého dne!“ Poustka prý americkým fandům jen tiše záviděl obrovské steaky, které viděl na jejich grilech.

Ze země, kterou objevil Kryštof Kolumbus, má Poustka ještě jeden zážitek. Konkrétně z Miami, kde měli čeští fotbalisté hrát s Hondurasem. “V Americe jsem byl poprvé s basketbalisty Sparty, které jsem dříve masíroval. V Miami jsem šel na oběd, sedl jsem si v hotelu Kempinski na židli. Přišel za mnou chlápek a říkal, ať si toho místa vážím, že tam sedává Michael Jordan, když přijede s Chicagem. Domů jsem si tu židli neodvezl, ale seděl jsem na ní snad dva dny.“