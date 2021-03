Z minulého výboru nechtějí pokračovat tři členové, naopak kandidaturu ohlásili tři exligoví fotbalisté Rampáček, Štajner a Vomáčka. Zájemců do sedmičlenného výboru je však víc, každopádně novým mužem bude předseda. Doležal končí.

„Po kauze Romana Berbra jsme řešili, jaká bude situace a jak to bude ve fotbale pokračovat. Při sezení, kde byli i Beny Vomáčka a Zbyněk Rampáček, kteří o fungování svazu vědí více a mají s tím více zkušeností, jsme se postupně bavili o konkrétnějších věcech ohledně fungování svazu a možnosti jak okresním klubům pomoci. Nakonec jsme se tedy já s Benym a Zbyňkem domluvili, že do voleb půjdeme společně,“ nechal se slyšet Jiří Štajner, bývalý reprezentant a bundesligový hráč, který ještě ve 44 letech hraje za divizní Arsenal Česká Lípa. Jaké má funkcionářské ambice? „Určitě zatím nechci vést nějakou komisi, to přenechám odborníkům. Možná bych se mohl podílet na získávání financí tak, aby se kluby měly líp.“

V sousedním Jablonci nad Nisou mají svolanou valnou hromadu na 22. března na Střelnici. „Kandidátka v Jablonci ještě není uzavřená,“ sdělil minulý týden současný předseda jabloneckého OFS Ladislav Čičmanec.