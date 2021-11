„Je to obrovský úspěch pro mosteckou kopanou a hlavně pro ženský fotbal. De facto naše holky porazily všechny týmy z Ústeckého kraje – porazily Ústí nad Labem, druholigové Teplice. Pro nás je to velký úspěch, akorát s takovým hořkým výsledkem. Chci ale holkám poděkovat za celý půlrok, protože byly úžasné, jak v mistrovské soutěži, tak v poháru,“ řekl po devadesáti minutách hry mostecký kouč David Novák.

Karty byly v chladné mostecké neděly rozdané jasně – hrálo se jen na mostecké polovině hřiště. Sparťanská brankářka Pivoňková neměla žádnou práci, ve druhém poločase se šla zahřát na penaltu, kterou bezpečně proměnila. Mistryně z hlavního města bavily fanoušky sehraností, rychlostí a efektivitou.

„Teď jsem z toho smutná, ale jsem moc ráda, že jsem si s nimi zahrála. Předpokládám, že na takový tým v životě už nenarazím. Ve velké bráně chytám teprve půl roku. Předtím jsem hrála u starších žáků a tam jsem si hledala pozice, kde bych hrála. Jednou jsem si řekla trenérovi, zda bych mohla do branky a od té doby chytám,“ řekla Mosteckému deníku domácí sedmnáctiletá brankářka Valerie Skružná, která si po střetnutí utírala slzy do rukavic, vysoká porážka ji dostala. Jenže nebylo proč, Skružná ještě po cestě do šatny přijímala gratulace k hrdinskému výkonu, kterému zatleskaly desítky fanoušků, které na soušský stadionek dorazily.