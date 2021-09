Příbram ve druhé nejvyšší soutěži příliš neoslňuje a je na dvanáctém místě tabulky. Na divizní domácí fotbalisty to ale stačilo. Mostečané se tak po úspěšném pátečním hitu v České Lípě (výhra 1:0) zase mohou soustředit na divizní soutěž, kde si dali za cíl postup do třetí ligy. V sobotu na domácím stadionu budou hostit mužstvo Dobříše (od 16.00).

Jediná branka rozhodla pohárový zápas mezi divizním Baník Most-Souš a hosty z exligové Příbrami, kteří si v Mostě vystřelili postup do další fáze MOL Cupu. Rozhodl o tom v 62. minutě Dědic.

