Vinou odložených zápasů byla na programu jen dvě utkání v Seniorlize a dvě v Mostecké lize malé kopané.

Nedělní program odstartovalo střetnutí Seniorligy mezi týmy L.K.M. Recycling Souš a Mostecké pumpičky a míchačky. V něm šli do vedení hráči Pumpiček a byli to nakonec oni, kdo si připsal výhru 5:2 po poločase 4:0. Vítěze táhli především Libor Výdurek (2+0), Ondřej Kobylák (1+1) a Martin Plhák (0+2). Za vítěze ještě přesně mířili Petr Fous a Martin Matura (oba 1+0). V dresu poražených se pod oba vstřelené góly podepsal výborně hrající Jan Zajačik (1+1) doplňovaný zejména Kamilem Lenkvíkem (1+0).

Nejvyrovnanějším zápasem dne bylo druhé utkání Seniorligy mezi Old Bridge (domácí) a TEAM FC AUTO-VaSt (hosté). V něm šli do vedení hráči hostí, aby vývoj zápasu otočila dvojice Petr Hrach (1+1) a Jiří Rain (1+0). Poločasová přestávka tak probíhala za stavu 2:1 pro domácí a přesto to jsou nakonec hosté, kdo si odnáší tři body po výhře 3:2. TEAM FC AUTO-VaSt k tomuto vítězství dotáhli především Jan Ladomerský (2+0) a Zdeněk Hubač (1+0).

Prvním ze zápasů ligy mladých, tedy Mostecké ligy malé kopané, bylo střetnutí mezi Švejkem a proOFFICE. To pro sebe přesvědčivě získal tým Švejk v poměru 7:2 po půli 2:0. Nejproduktivnějším hráčem utkání byl Jan Boho (2+1) v bílém dresu Švejka. K němu se připojili jeho spoluhráči Martin Hnilica a Jakub Zaspal (oba 2+0) a Zdeněk Tureček (0+2). Za před sezónou výrazně posílený tým proOFFICE přesně pálili Jaroslav Hrvol a Ladislav Rameš (oba 1+0).

Nedělní program uzavřelo střetnutí mezi týmy Litvínoff a Atlético Most. V něm Litvínoff dlouho statečně odolával velkému favoritovi, aby nakonec padl velmi přijatelných 3:5 po poločase 0:1. Tři body vítězům zajistili zejména Svatopluk Boušek (2+1) a Daniel Kasal a Patrik Šlégr (oba 1+2). Litvínoff táhl jako správný kapitán Lukáš Tokár (2+1), který zařídil všechny tři góly svého týmu. K němu se připojil Marcel Budoš (1+1).

Další góly v mosteckých malofotbalových soutěžích padnou zase 27. září, když následující dvě neděle budou vyhrazeny mosteckým utkáním v rámci celostátní Superligy malého fotbalu.

Aleš Janeček