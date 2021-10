Prvním z utkání byl střet mezi týmy Jatka Matějka a Rafani Most. Jeho skóre otevřel gólem přímo z rohu hráč Jatek Jaroslav Hrvol, nově již působící v seniorské kategorii. K němu se pak přidali ještě jeho spoluhráči Roman Novotný a Pavel Švarc, aby za Rafany na konečných 3:1 pro Jatka Matějka korigoval Martin Nechvapil po nahrávce Jaroslava Hampejze.

Dalším střetnutím v pořadí byla výhra týmu FK Baník Souš – garda nad týmem TEAM FC AUTO – VaST a to v poměru 5:1. V dresu vítězů byla nejproduktivnější trojice Karel Giampaoli, Martin Kovář (oba 2+0) a Pavel Jíra (0+2). Pátý gól vítězů vstřelil Roman Kuchta (1+0). Zásah TEAMU FC AUTO – VaST nese jméno Václava Pospíšila po nahrávce Jaroslava Dvořáka.

Seniorligový program pokračoval zápasem mezi Rafany Most a L.K.M. Recycling Souš. Tři body z tohoto utkání pro sebe vydolovali hráči Rafanů a to po výhře 2:0. Góly vítězů si připsali Jiří Doležal (1+1) a Jiří Sulovský (1+0). V malém fotbale tak vzácné čisté konto si připsal gólman Rafanů Miloš Lahovský.

Následovalo utkání Old Bridge – TEAM FC AUTO – VaSt. To se po celou dobu vyvíjelo velmi vyrovnaně (poločas 2:2), aby ho na svou stranu zlomili hráči Old Bridge až v samotném závěru a připsali si tak vítězství 5:3. Hattrickem k tomu přispěl Martin Krupka (3+0). Další góly vítězů zajistili Pavel Klárman (1+1) a Jan Urbánek (1+0). Za poražené přesně pálili Václav Pospíšil, Michal Stoklas a Tomáš Veselovský (všichni 1+0). Hned dvěma asistencemi je podpořil před očima svého vnoučka Jiříka Luděk Dostál (0+2).

Dalším v pořadí byl nejvyrovnanější zápas celého dosavadního seniorligového programu. Proti sobě se postavily týmy Jatka Matějka a Mostecké pumpičky a míchačky. Jatka šla do vedení a poločas pro sebe získala v poměru 2:0 – Vojtěch Benda a Roman Novotný (oba 1+0), ale jejich soupeř dokázal ve druhé půli vyrovnat na 2:2 dvěma zásahy Libora Výdurka a poslat zápas do penaltového rozstřelu o jeden bonusový bod navíc. Za každý z týmů pálili tři střelci a všichni byli úspěšní s výjimkou hráče Jatek Filipa Těšitele. Vítězem utkání po penaltách se tak stal tým Mostecké pumpičky a míchačky.

Celý dosavadní seniorligový program uzavřelo utkání mezi Old Bridge a Mosteckými pumpičkami a míchačkami. V něm Old Bridge předvedli velký obrat, když přes poločasové skóre 0:2 nakonec berou tři body za výhru 3:2. Nejvíce je pod tímto obratem podepsaný Tomáš Rain (1+1). K němu se svými góly připojili Martin Krupka a Lukáš Pelikán (oba 1+0). Za Pumpičky dvakrát přesně pálil Libor Výdurek, který je tak kuriózně zatím jediným střelcem tohoto týmu v letošním ročníku.

Dvě výhry staví do čela průběžné tabulky Seniorligy tým Old Bridge. Za ním jsou Jatka Matějka a na třetím místě dvojice týmů FK Baník Souš – garda a Rafani Most.

Kanadské bodování soutěže aktuálně vede dvojice Libor Výdurek (Mostecké pumpičky a míchačky) a Martin Krupka (Old Bridge). Oba se zápisem 4+0. Za nimi je s jednobodovým odstupem Pavel Klárman 1+2 (Old Bridge).

Další zápasy Seniorligy Most jsou na programu zase v neděli 17.10. od 10:30 na hřišti 11. ZŠ Most.

Aleš Janeček