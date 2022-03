Někdo už musí sestřelit Brno, vyhlíží jarní start mostecký tahoun Kasal

Přestože je mu teprve čtyřiadvaceti let, patří mezi nejzkušenější hráče mosteckého týmu. Daniel Kasal se zúčastnil mistrovství světa mužů v australském Perthu, má zlato ze světového šampionátu do 21 let v Praze a stříbro ze srpnového mistrovství světa do 23 let v ukrajinském Kyjevě.

Mostecký Daniel Kasal (vpravo). | Foto: Český svaz malého fotbalu

Kanonýr Deníku Litvínovský Josef Hajník řídil demolici Dubí hattrickem Chceme nahoru, postup je cíl číslo jedna! Z Novosedlic, které jsou v okresním přeboru Teplicka… Přečíst článek > V podzimní části Superligy malého fotbalu vstřelil deset branek, na pět nahrál, stal se nejproduktivnějším hráčem Mostu a čtvrtým nejvíc bodujícím v soutěži. „Doufám, že tam z podzimu něco zůstalo a bude to lítat dál. Snad ze mě bude ještě střelec,“ pousmál se Kasal. Už za dva týdny se rozjede jarní pokračování Superligy malého fotbalu. „Jsem zdravý a těším se. Už aby se rozjela i mostecká liga,“ povídal tvořivý hráč. Most v podzimní části celostátní soutěže pětkrát vyhrál, dvakrát prohrál a v západní skupině mu patří třetí příčka. Dva body ztrácí na pražský Koráb, čtyři na vedoucí Staropramen Praha. Účast v play-off mají Severočeši jistou, ale své postavení chtějí ještě vylepšit. „Určitě máme šanci hrát s nimi o špičku. Vše záleží na tom, jak se budeme scházet. Podzim mohl být ještě lepší, kdyby chodili někteří kluci, kteří nemohli,“ popsal Kasal. Kam za fotbalem: V divizi se bude hrát hit. Narazí na sebe nejlepší týmy Přes zimu se mostečtí hráči v superligovém výběru nepotkali, potenciál v kádru ovšem zůstal. „Důležité je, aby jezdili mladí kluci Danyil Dolechek s Filipem Gedeonem, kteří mají kvalitu, pak to bude mít smysl. Zase nám pomůžou starší jako Bíras s Víťou Popelkou a určitě dáme dohromady silný tým,“ řekl reprezentační zadák. Přestože už toho v malém fotbale zažil hodně, mostecký výběr má jiné lídry. „Nic neurčuji, máme tam trenéra a zkušené hráče. Někdy se vytočím a taky něco řeknu, ale i já dělám chyby, protože zkouším. Kdo nic nedělá, nic nezkazí,“ poznamenal Kasal. V minulé sezoně Most obsadil při Superfinále malého fotbalu v Boskovicích až nepopulární čtvrtou příčku. Letos chce výš. „Někdo už musí sestřelit Brno, což je v silách Mostu. Bíras říká, že Brno se bojí jen nás,“ podotkl. V červnu se může podívat na evropský šampionát, který hostí slovenské Košice. „Nebudu říkat, že po účasti pokukuji nebo že ji mám jistou, to nemá nikdo. Určitě bych byl rád, kdybych se tam jel s klukama porvat o úspěch,“ vyhlížel Kasal. TSKH Most získalo statut vrcholového sportovního centra mládeže