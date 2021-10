Hřiště 11. ZŠ Most bylo svědkem zápasů dalšího, již čtvrtého, kola Seniorligy Most. V něm byla sehrána celkem tři utkání.

Seniorliga má za sebou čtvrté kolo. | Foto: Mostecká liga malé kopané

Fotbalový program odstartovalo střetnutí mezi FK Baník Souš – garda a týmem Old Bridge. Tento nesmírně kvalitní a vyrovnaný zápas nenašel až do závěrečného hvizdu rozhodčího svého vítěze, když byl ukončen za stavu 2:2 (poločas 2:2). Za Baník Souš přesně mířili Jan Fleišman a Nikola Levojevič a to po asistencích Martina Kováře a Jiřího Lovíška. Za Old Bridge se dvakrát prosadil letošní nováček v jejich dresu Jan Urbánek a to po přihrávkách Lukáše Pelikána a Tomáše Raina. Vzhledem k tomu, že utkání nemělo po konci řádné hrací doby svého vítěze, následovaly pokutové kopy o jeden bonusový bod navíc. V nich byli úspěšnější střelci týmu FK Baník Souš – garda, kteří si tak z utkání odnáší body dva, zatímco tým Old Bridge si do tabulky připisuje bod jeden.