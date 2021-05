Třetí brankář Aleš Mandous, neúčast Bořka Dočkala a Ondřeje Koláře nebo nominace libereckého Jakuba Peška. To byly asi největší „hity“ úterní nominace české fotbalové reprezentace na blížící se mistrovství Evropy. Deník oslovil fotbalové osobnosti z regionu, aby ohodnotili konečnou sestavu na letošní EURO.

„Musel bych to pořádně přečíst, ale o Dočkalovi se spekulovalo dlouho. Doplatil asi na to, že se Spartě tolik nedaří. Ono je to těžké. Překvapilo mě, že nejede Kolář, ale nevím, jestli se nedoléčuje. Těžko říct jak by nesl roli trojky. Máme tam kvalitní duo Vaclík – Pavlenka, Mandous je jako trojka v pořádku,“ má jasno Jiří Jarošík, držitel titulů z Česka, Skotska, Ruska a Anglie.

„Je to těžké posoudit, Jarda Šilhavý ale ví, co dělá. Brankáři jsou asi jasní, když se Kolářovi moc nechce, tak je asi jedno, kdo bude trojka. Četl jsem na internetu, že se chce doléčit, což chápu. Ten zákrok v Evropské lize, to bylo strašidelné a já se jeho postoji vůbec nedivím. Pro Dočkala je škoda, že nepojede, ale na jeho post je hodně adeptů a je v gesci kouče, koho on si vybere a to obnáší fotbalový život. Jestli mi někdo ve výběru chybí? Pár hráčům na hraně by člověka možná napadlo, ale aby třeba někdo v lize nebo jinde vyčníval, to ne,“ zdůraznil bývalý fotbalista Dukly, Teplic nebo Bohemians Přemysl Bičovský.

DOČKAL? ŠKODA!

Absence Bořka Dočkala překvapila Petra Voříška, děčínského rodáka a mistra Evropy do 21. let. „Nevím, proč tam Bořek není. Je jasný, že Evropa je turnaj, kde se chtějí hráči ukázat, je to byznys. Myslím si, že Bořek by byl platný, když půjde do tuhého a bude potřeba něco vymyslet. Je to podle mě škoda,“ zakroutil hlavou. „Překvapením je asi Pešek, toho moc neznám. Na druhou stranu musel něco ukázat, když jede na tak velký turnaj. Může být pro tým platný. Jinak si myslím, že máme velmi dobrý tým,“ doplnil Voříšek.

K nominaci se vyjádřil také bývalý reprezentant a současný kouč FK Ústí nad Labem David Jarolím. Ačkoliv byl otázkou trochu zaskočený, jelikož kvůli právě končícímu týmovému tréninku nominaci ještě neviděl, a vyslechl si ji teprve po telefonu během rozhovoru, pokusil se odpovědět. „Největší překvapení? Asi Jakub Pešek. Vím, že se o něm spekulovalo, ale že je v konečné nominaci asi nakonec překvapilo téměř všechny. Každý trenér má ale z kvalifikace své základní stavební kameny, a zbytek doplní o hráče, které se mu hodí do systému a mají aktuálně nejlepší formu. Peškova nominace sice asi je překvapením, ale nevidím v tom problém. Naopak se mi líbí, že se toho kouč nebojí.“

Největší ztrátou se naopak může jevit absence Bořka Dočkala. „Řešilo se to už během posledních nominací v kvalifikaci, je to zkrátka volba trenéra, na kterou má právo,“ řekl lodivod ústecké Army, kterému žádné extra jméno v nominaci nechybí. „Takhle rychle z hlavy mě nikdo nenapadá. Možná co se brankářů týče, volil bych trochu jinak, ale trenér Šilhavý určitě ví, co dělá.“

Nominace nepřekvapila jiného druholigové trenéra. „Ta jména moc nepřekvapila. To, jestli pojede Bořek Dočkal, bylo tak padesát na padesát. Jarda Šilhavý se takhle rozhodl a každý to musí respektovat. On je za to zodpovědný. Myslím si, že ten tým není špatný, bude rozhodovat aktuální forma, jelikož se jedná o krátký turnaj. Můžeme se trápit jako hokejisté a třeba ostrouháme, nebo se povezeme na nějaké vlně euforie,“ usmál se Pavel Drsek, kouč Varnsdorfu.

„Nominace mě nijak nepřekvapila. Ondra Kolář nejede, protože nechce. Jinak by to asi bylo překvapení. To, že nejede Bořek Dočkal, mě moc nepřekvapilo. Jinak máme dobrý tým, který by mohl postoupit ze skupiny. Bota nás asi bude tlačit na pozici stopera. Uvidíme, zda pojede Ondra Kúdela. Kromě Zimy tam nemáme rychlého a obratného stopera. To může být kámen úrazu,“ přidal svůj pohled na celou nominaci Jiří Štajner, který aktuálně kope divizi v České Lípě.

CHYBUJÍCÍ MANDOUS

Zajímavý pohled přinesl Benjamin Vomáčka. Současný předseda okresního fotbalového svazu v Liberci se podivoval nad nominací brankáře Aleše Mandouse. „Nejprve mě trklo, proč nejede Kolář. Řeší asi zdravotní problémy, takže se chce doléčit. Trochu mě překvapil Mandous. Rozhodně to není špatný brankář, ale na jaře udělal poměrně hodně chyb. Co se týče Bořka Dočkala, asi to není kluk na lavičku. Měli určitě s trenérem Šilhavý rozhovor. V základní sestavě teď máme ve středu zálohy lepší hráče,“ myslí si šéf Fotbalové akademie v Jablonci nad Nisou.

Vomáčka navíc vzpomněl jednoho hráče, který podle něj v nominaci chybí. „Myslím si, že výbornou formu má v Jarda Zelený z Jablonce. Zdá se mi, že nominovaní stopeři jsou na tom hůř. Ale je to můj názor. Moc mě mrzí, že nemůže jet zraněný Provod, ten měl životní formu. Klukům budu fandit a věřím, že postoupí ze skupiny. To by bylo výborné. Kdyby to šlo ještě dál, nikdo by se nezlobil,“ uzavřel vše Vomáčka.