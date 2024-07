Jakube, po čase opět hrajete postavu kdysi výborného, ale absolutně nedisciplinovaného a hodně jednoduchého Laviho. Jak bylo pro vás náročné se do té postavy opět dostávat?

Musel jsem se obarvit, mám znovu blond. Jakmile jsem se obarvil, už to jelo samo. On člověk trochu blbne, když se z něj stane blonďák.

Přenáší se pak ta vaše postava i do soukromého života, že se chováte jako blbeček i v soukromí?

Vlastně to říkáte docela správně. Raději sem poslal rodinu pryč, aby doma se mnou netrávila teď volný čas. Takže ano, beru to tak, že aby to vypadalo dobře na tom plátně, tak se do toho člověk musí opravdu ponořit. Takže je to se mnou k nevydržení. Můžete se zeptat i lidí ze štábu.

Natáčení filmu Vyšehrad v Bořislavi u Teplic | Video: Deník/František Bílek

Ta postava Laviho vás hodně proslavila, vaši osobu, vás jako herce, si lidé spojuji hlavně s ním. Nemáte obavy, že budete zaškatulkovaný jako Lavi nadosmrti? Stejně jako herec Vladimír Brabec byl zaškatulkovaný jako Major Zeman a moc rolí pak už nedostal?

To si nemyslím. Doufám tedy v to, že se nic takového nestane. Ta postava mě baví, nicméně je to věc, která jde vyčerpat. Nemůže to hned pokračovat, protože by se toho lidé přejedli. Ale můžu prozradit, že nějaké plány s tou postavou ještě máme.

Co můžete o druhém dílu filmu Vyšehrad prozradit?

Lavi se konečně podívá za humna, bude mít zahraniční angažmá. Podíváme se do ciziny a budeme natáčet v Anglii a v Argentině. Takhle obecně to vezmu, konkrétnější nebudu.

Zkuste ještě něco málo.

Pak se Lavi dostane na vesnici, kde bude vidět ten kontrast kluka z velkoměsta a vesnice. Dostane se mezi burany a kopyta a snaží se je edukovat po svém. A to je všechno. (úsměv) Každopádně je tu spousta nových postav. Snažili jsme se každou roli, i tu malou, obsadit velkým jménem. Podle mě to opět bude velká zábava.

Deník v létě | Video: Deník/František Bílek

Pokračování, čili dvojky, ale zpravidla bývají méně úspěšné.

Jsme si vědomi toho, že u jedničky jsme nastavili laťku relativně hodně vysoko. Ale dvojky jsou vždycky lepší než jedničky, to je naše vidění světa. (smích)

Bude dvojka opět s hvězdičkou, čili nepřístupná dětem?

A ne s jednou. (smích)

Objeví se ve filmu opět nějaký známý fotbalista jako herec?

Ano. Máme připravenou řadu nejenom fotbalových hvězd, ale obecně hvězd ze sportovního prostředí. Nerad bych prozrazoval více, ale budou to i lidé, kteří normálně před kamerou nedávají interview, ale ty naše věci je baví, tak si řekli, proč si něco v tom filmu nestřihnout.

Proč jste si vybrali hřiště v Bořislavi?

Měli jsme hodně skautů, vyhledáváním vhodných lokalit strávili půl roku. Tady nám to přišlo malebné. Potřebovali jsme prostě něco, co působí dojmem, že tady může trenér plnit i roli správce. Funguje to moc pěkně. Podívejte, kopce, rybníky. Dohromady tu budeme tak 14 dní, teď máme za sebou nějaký osmý.

Ale Lavi nebude hrát okresní přebor, že?

Ne, bude to divize. A zase budeme reagovat na různé fotbalové kauzy, kterých není málo. Myslím, že některé budou rezonovat i za ten necelý rok, kdy film půjde do kin.

Třeba kauza Belmondo sparťana Kuchty?

My čerpáme z celé řady fotbalistů a jejich kauz. A nejen fotbalistů, ale lidí, kteří mají něco společného s fotbalem. Třeba funkcionářů. Ty kauzy každý z nás čte dnes a denně. Všichni ví, co se děje v českém fotbale. To je taková nevyčerpatelná studna.

Ale fotbalisté se vašim filmem a vaší postavou baví. Nevypadá to, že by se chytli za nos a uvědomili si, že dělají něco špatně.

Nevím, za co se chytají, ale za nos to nebude. (smích)

Sledoval jste českou fotbalovou reprezentaci na Euru?

Popravdě řečeno vůbec. Já jsem spíš hokejový fanoušek. Na hokej se mi kouká lépe. Ne že bych fotbal nesledoval, to vůbec. Ale já si radši fotbal zahraji, než abych na něj na něj třeba chodil. My jsme vlastně začali v momentě, kdy už to bylo nějakým způsobem na Euru rozjeté, takže vím, že ta naše herecká parta to tady nějakým způsobem registrovala. Koukali v pauzách na fotbal, ale spíš toho času bylo málo, byli jsme soustředění na natáčení. Euro pro nás nebyla priorita.

Bude vás také zajímat: Lazio Řím? Neapol? Manchester City? Ne, tohle jsou nové dresy Teplic!