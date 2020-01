Ústí šlo do vedení už v 6. minutě, kdy se prosadil Lukáš Matějka, po půlhodině hry srovnal domácí Kučera. V 73. minutě překlopil skóre na stranu Teplic, dvě minuty na to však srovnal na konečných 2:2 osmnáctiletý odchovanec Army Patrik Škoda.

„Je to pro něj náročné, z druhé nejvyšší dorostenecké soutěže nastoupil proti ligovému celku mužů, ale myslím, že se s tím popasoval skvěle,“ chválil mladý ústecký talent trenér hostů Aleš Křeček. „Gól si zasloužil, protože napadal rozehrávajícího brankáře, donutil ho k chybě a pak uklidil míč do prázdné branky,“ popsal.

Ačkoliv v této fázi přípravy nejsou výsledky to hlavní, remíza s ligovým týmem jistě potěší. „Samozřejmě, do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vítězit,“ potvrdil Křeček. „Teplice jsou kvalitní ligový tým a takový výsledek se počítá, i když to není to hlavní. Celkově to bylo klasické utkání na začátku přípravy, kdy oba týmy hodně trénují. Byla k vidění řada nepřesností,“ hodnotil zápas.

Další zápas čeká Armu v sobotu na hřišti dalšího ligového týmu, Plzně. „V pondělí máme odpolední trénink, úterý, středa a čtvrtek budeme trénovat dvoufázově. V pátek potrénujeme dopoledne, v sobotu hrajeme,“ nastínil program pro nadcházející týden Křeček.