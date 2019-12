Posledními třemi zápasy byla tuto neděli dohrána podzimní část mosteckého malého fotbalu. První polovinu sezóny ukončily zápasy Mostecké ligy malé kopané, když boje v Seniorlize Most utichly již minulý víkend.

Mostecká liga malé kopané. | Foto: MLMK

Nedělní program byl zahájen střetnutím mezi týmy Gamblers Most a Litvínoff. Do něj samozřejmě úřadující mistři, Gamblers Most, vstupovali jako obrovský favorit. Přesto i oni museli být překvapeni urputným odporem vlastně ještě stále nováčka, týmu Litvínoff. Ten do utkání vpadl jako velká voda a poměrně rychle vedl 2:0, aby později ještě vyrovnával na 3:3. Přesto již poločasová přestávka probíhala za vedení favorita v poměru 4:3. Litvínovští pak ve druhé půli již přeci jen začali trochu ztrácet síly a nakonec padli 8:4, ale minimálně první polovina utkání byla v jejich podání velmi dobrá. Vítěze táhli Vladimír Pátek (3+0) a Tomáš Režný (2+1). Dva kanadské body si připsal František Jelínek (1+1) a především gólman zelenočerných Ondřej Bíro (2+0), který si připsal hned dva přesné zásahy. V týmu poražených vyčnívali Petr Stejskal (2+0) a skvěle hrající Pavel Holub (1+1).