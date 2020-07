Atlético Most se představilo ve skupině „C“ a postupně porazilo všechny své tři konkurenty – Primaklima FS Pardubice přesvědčivě 8:1, BK Roura Fellas Praha 3:1 a domácí Dynamo VKK Kolín 6:4. Ve skupině úřadovali především Adam Koudelka (4+1), Svatopluk Boušek (0+6) a především Lukáš Krok (6+1). Atlético se tak probilo do osmifinále jasně z prvního místa skupiny.

Stejně přesvědčivě si počínali ve skupině „D“ Gamblers Most. Brali devět bodů a výhru ve skupině po výhrách nad Sokol Pohořany Olomouc 4:1, 1. FC Bari Kopřivnice rovněž 4:1 a Abus Gastro Jihlava 2:1. V černozelených barvách vyčnívali Petr Hlaváček (2+2) či Tomáš Jelínek (3+0).

Paradoxně nejsložitější postup ze skupiny měla později nejúspěšnější Jablíčka Chomutov. Ta se v pětičlenné skupině „B“ postavila týmům Ležák Česká Skalice (výhra 5:2), Ostravský Zábřeh (cenná výhra 4:3), RK Kafki Přerov (porážka 0:5) a Proradost 1999 Příbram (výhra 3:1). Jablíčka nakonec ze skupiny postoupila za druhého místa, což bylo velmi důležité zejména vzhledem k tomu, že se v osmifinále vyhnula bratrovražednému boji s Gamblers Most. Základní skupinou Jablíčka táhli hlavně Dominik Rohla (4+3) a David Haviar (1+3).

V první fázi vyřazovacích bojů uspěli všichni tři mostečtí zástupci. Osmifinále prošli po výhrách – Jablíčka Chomutov – Barchovan Libnaťov (Havlovice) 5:1, Atlético Most – FK Rozhraní (Blanensko) 0:0 a postup na penalty a Gamblers Most – Ostravský Zábřeh 2:1. Jablíčka protáhli osmifinále především Vít Popelka (2+0) a Martin Boček (1+1). Rozhodující penaltu za Atlético proměnil Lukáš Krok a postup Gamblerů v elektrizující atmosféře proti ostravskému velkoklubu hnanému více než stovkou diváků svým tradičním výjezdem pečetil gólman Ondřej Bíro.

V top 8 nejlepších týmů malého fotbalu ČR tak byla hned trojice týmů hrající Mosteckou ligu malého fotbalu! Čtvrtfinále bohužel vystavilo stopku hned dvěma z nich. Atlético Most padlo 0:3 s týmem TJ Spoje Praha, když se utkání proměnilo spíše ve válku a výhru slavili urputnější. Gamblers Most vypadli s nesmírně silným týmem BKMK Topshoes.cz Brno 2:3 po penaltách. Gambleři již prohrávali 0:2, ale dokázali se do utkání vrátit dvěma zásahy výborně hrajícího Michala Saláka. Bohužel v penaltové loterii byli šťastnější jihomoravští. Jediným postupujícím mosteckým reprezentantem se tak stala Jablíčka Chomutov, a to po výhře 2:1 po penaltách. Zásah ze hry si v dresu Jablíček připsal Matěj Dolejška po asistenci Davida Haviara, rozhodující penaltu pak Vít Popelka.

V semifinále se do cesty Jablíčkům Chomutov postavil tým TJ Spoje Praha, tento tradiční kat mosteckých týmů v play-off ČNP. Na jejich štítě skončili za poslední dva ročníky postupně Katalánci Most, Gamblers Most a Atlético Most. Tento řetěz přerušila až právě Jablíčka. Ta postoupila do boje o zlato po výhře 1:0, když postupový gól vstřelil prudkou ranou pod břevno Martin Šlajchrt po asistenci Matěje Dolejšky.

Dvěma nejlepšími týmy ČR pro letošní ročník tak jsou Jablíčka Chomutov a BKMK Topshoes.cz Brno, které nastoupily v 18:15 k finálovému utkání. V něm slavili první dva zásahy hráči z Brna. Jablíčka se ovšem nechtěla s tímto vývojem smířit a začala uplatňovat power-play s falešným gólmanem v poli. To vedlo ke snížení. Přesně mířil David Haviar po přihrávce Jana Hyneše. Bohužel Brno dokázalo potrestat jeden ze svých brejků a konečné skóre se tak zastavilo na hodnotě 3:1 pro zlaté medaile slavící BKMK Topshoes.cz Brno.

Jablíčka Chomutov si tak pověsila na krk stříbrné medaile a zároveň se kvalifikovala na letošní ročník Evropské ligy malého fotbalu začátkem září v Itálii.

Jde tak o další z mimořádných úspěchů mosteckého malého fotbalu, byť tentokrát pod vlajkou jeho chomutovských reprezentantů.

Aleš Janeček