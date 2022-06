Zlaté medaile z posledního kontinentálního mistrovství v ukrajinském Kyjevě obhajuje česká reprezentace, která se v základní skupině E utká se Srbskem, Moldavskem a Francií.

Do osmifinále postoupí vždy týmy na prvním a druhém místě ze šesti základních skupin a čtyři nejlepší celky ze třetích míst. „Mám ke skupině respekt, nebude to jednoduché. Moldavsko není špatné. Srbsko máme snad už potřetí v základní skupině a je to nepříjemný soupeř, většinou jde o urostlé, soubojové typy. Francie jsme porazili 7:0 na mistrovství světa v Tunisku 2017, ale to se k nám přiklonilo velké štěstí, není vůbec špatná,“ okomentoval soupeře brněnský zadák Patrik Levčík, mistr světa i Evropy v malém fotbale.

Mezi patnáctkou nominovaných hráčů v české reprezentaci je sedm obhájců evropského titulu z Kyjeva. Šest hráčů vyšle Brno, pět Staropramen Praha, Most, Blanensko, Ostrava a Pardubice mají v nominaci po jednom zástupci.

„Vsadili jsme na zkušenost, protože ostrá akce je kolikrát o psychické odolnosti, na to jsme brali ohled. Taky jsme se řídili posty, abychom měli zastupitelnost, nemůžeme vzít deset útočníků a jednoho obránce. Samozřejmě bychom nejradši vzali víc kluků, bohužel to nejde, nominace je okleštěná,“ sdělil český trenér Stanislav Bejda.

Reprezentace se sešla 1. června na přípravném kempu v Českém Dubu, odkud se přesune rovnou do Košic. Všechny zápasy českého týmu vysílá Česká televize.

České zápasy v základní skupině E:

4. června, 21.30: Česká republika - Francie

5. června, 17.00: Česká republika - Moldavsko

6. června, 15.45: Česká republika - Srbsko

Skupiny na ME:

Skupina A: Slovensko, Itálie, Belgie, Polsko

Skupina B: Rumunsko, Španělsko, Albánie, Ázerbájdžán

Skupina C: Černá Hora, Bulharsko, Rakousko, Gruzie

Skupina D: Maďarsko, Ukrajina, Turecko, Portugalsko

Skupina E: Česká republika, Srbsko, Moldavsko, Francie

Skupina F: Kazachstán, Anglie, Izrael, Řecko

