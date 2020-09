Druhou zářijovou neděli, tedy 13. září, se od půl jedenácté dopoledne postaví Most v druhém kole celostátní Superligy malého fotbalu na svém domácím hřišti 11. ZŠ výběru Plzně. Pro mostecké příznivce malého fotbalu tak jde o ideální příležitost skloubit návštěvu špičkového malofotbalového utkání a následně nedělního oběda.

Mostecký výběr v malé kopané čeká Plzeň. | Foto: Mostecká liga malé kopané

Pro oba týmy půjde o jejich druhé představení v tomto ročníku Superligy. Zatímco Most zvítězil jednoznačně na půdě kolínského nováčka v poměru 7:1, Plzeň brala tři body za domácí těsnou výhru 3:2 nad Příbramí. Oba týmy by tedy měly v neděli vyběhnout do utkání pozitivně naladěny s touhou získat další body na svých cestách do letošního play-off.