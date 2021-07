Dolinský je tak vedle Zdeňka Haška, Zdeňka Kovaříka a Marcela Grunda dalším zkušeným trenérem, který rozšířil mostecké řady během tohoto léta.

„Martin Dolinský dovedl jako hlavní trenér dorost FK Teplice do nejvyšší soutěže, tedy extraligy dorostu, ve které FK Teplice působil od roku 2004 až do sestupu v roce 2018. V teplickém klubu působil na více pozicích, dále především jako šéftrenér mládeže a trenér juniorského B-mužstva. Přechodně působil též u mládeže FK Ústí nad Labem, odkud pochází. Na úseku dorosteneckých družstev v FK Ústí přispěl k velké stabilizaci ústeckého klubu, který nyní v mládeži i dospělých družstev působí velmi ambiciózně. Aktivně byl zapojen také do mezinárodního projektu FK Ústí a Dynama Dresden. Nyní v Mostě snad bude moci podobně přispět k rozjezdu sportovní spolupráce s německým Chemnitzerem FC,“ řekl na klubovém webu k nové trenérské posile sportovní ředitel FK Baník Most-Souš Jan Skýpala s tím, že od Dolinského očekává propojení spolupráce mezi všemi trenéry dorostu a společnou výchovu nejtalentovanějších hráčů směrem k prvnímu mužstvu.