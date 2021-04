Nepříjemná zpráva zastihla dnes příznivce malé kopané na Mostecku. Zemřel hráč Mostecké ligy malé kopané, reprezentant a dlouholetý člen úspěšného týmu Gamblers David Macko. Bylo mu 28 let.

David Macko. | Foto: Mostecká liga malé kopané

„S obrovskou bolestí v srdci vám musíme oznámit, že nás dnes v ranních hodinách navždy opustil spoluhráč a především kamarád, David Macko. Byl to veselý kluk se srdcem na správném místě. Naše vzpomínky jsou s tebou a děkujeme za to, kým jsi pro nás byl. Uctěte dnes, prosím, jeho památku společnou vzpomínkou při zapálené svíčce,“ napsali Gamblers Most na svém facebookovém profilu.