Program otevřelo střetnutí mezi týmy proOFFICE a Jablíčka Chomutov. Letošní druhý nejlepší tým z Mistrovství republiky v malém fotbale, Jablíčka Chomutov, byl pro svého soupeře příliš velkým soustem a zápas tak skončil jednoznačným vítězstvím Jablíček v poměru 12:1. Nejproduktivnějším z chomutovských hráčů byl Marek Chaloupka (4+3). K němu se připojili zejména Dominik Rohla (3+3) a Tomáš Kunart (2+1). Za povšimnutí jistě stojí i zápis Martina Bočka (1+2), kterého dosáhl z pozice brankáře. Čestný úspěch hráčů proOFFICE zapsal nádhernou střelou Matěj Šanoba po přihrávce Antonína Harzera.

Následovalo utkání mezi mužstvy Katalánci Most a Litvínoff. To nabídlo dva odlišné poločasy. V tom prvním byli lepší hráči týmu Litvínoff, kteří přestávku trávili s vedením 2:1, aby ale v druhé půli nevydrželi stupňovaný tlak Katalánců, kteří nakonec berou tři body za výhru 7:2. Vítěze za výhrou táhli Ondřej Hlaváček (3+1) a z pozice kapitána Petr Linka (0+4). Ti byli podporováni Janem Pyskatým (2+0) či Jakubem Hoškem (1+1). Za Litvínoff přesně mířili Marcel Budoš a Zdeněk Nodes (oba 1+0).

Posledním nedělním zápasem Mostecké ligy malé kopané bylo střetnutí mezi týmy Atlético Most a Švejk. To skončilo jednoznačnou výhrou Atlética v poměru 11:3. Mimořádné ofenzivní představení předvedl zejména Daniel Kasal (4+5), který se tak stal jasně nejproduktivnějším hráčem neděle. Pod výhru svého týmu se výrazněji podepsali ještě Václav Šlégr (3+1) nebo Svatopluk Boušek (2+1). Všechny tři zásahy Švejka zařídil Jan Boho (2+1) doplňovaný Jakubem Zaspalem (1+1).

Po zápasech Mostecké ligy malé kopané následovala tři utkání Seniorligy Most. Tím prvním z nich byla jednoznačná výhra týmu L.K.M. Recycling Souš nad nováčkem Rafani Most a to v poměru 7:0. Ofenzivu vítězů táhli Petr Bernas (2+3), Kamil Lenkvík (3+1) a Miroslav Zikán (2+1).

Rovněž následující střetnutí skončilo čistým kontem jednoho ze soupeřů a to týmu TEAM FC AUTO Va-St, který zvítězil 5:0 nad Jatky Matějka. V dresech vítězů vyčnívali Jan Ladomerský (2+1), Petr Jílek (1+1) či Tomáš Veselovský (0+2). Gólman vítězů Martin Šíla a brankář L.K.M. Recycling Souš Dušan Marušík jsou tak jedinými brankáři, kteří v neděli neinkasovali.

Nedělní program uzavřelo nejnapínavější utkání mezi týmy Mostecké pumpičky a míchačky a Old Bridge. Přestože šly Pumpičky třikrát do vedení, hráči Old Bridge dokázali vždy vyrovnat, aby pro sebe nakonec urvali výhru 4:3 gólem v poslední minutě zápasu. Za vítěze dominovali Martin Krupka (2+0), či Pavel Klárman a Jiří Rain (oba 1+1). Góly poražených nesou jména Martin Matura (2+0) a Martin Plhák (1+0).

Další nedělí, která bude vyhrazena oběma mosteckým malofotbalovým soutěžím, bude neděle 11.10.2020 a všichni fanoušci a příznivci mosteckého malého fotbalu jsou opět srdečně zváni.

Aleš Janeček