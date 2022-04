Most nastoupil tentokrát v poněkud subtilnější, ale velmi kvalitní, sestavě - Bíro Ondřej "C" - brankář, Benda Vojtěch, Exner Pavel, Formánek Jiří, Harzer Antonín, Holman Jaroslav, Kasal Daniel, Salák Michal a Šlégr Václav.

Hosté postavili svůj tým takto - Beran Ondřej - brankář, Čížek Josef, Drašnar Ondřej, Dvořák Jan, Junek Jiří, Malý David, Sandr David "C" a Vokurka Stanislav.

Je bohužel již smutnou tradicí, že Most svá superligová utkání spíše otáčí, než aby bral body za klidný průběh střetnutí. Tento scénář je sice nesmírně zajímavý pro přítomné diváky, ale pro trenérský tým Severočechů se jedná o dost infarktové stavy.

Byli to tedy opět hosté, kdo šel ve 24. minutě již do dvougólového vedení, když se podruhé trefil Jiří Junek. Most se sice startuje pomalu, ale jistě. Již ke konci první půle začal „utahovat šrouby“, aby ještě před koncem poločasu korigoval ze své oblíbené dirigentské pozice mostecký gólman Ondřej Bíro po přihrávce Jaroslava Holmana.

Zejména úvodní pasáž druhé půle pak nabídla až neuvěřitelný tlak domácích, kteří vystavěli klasický hokejový zámek a dlouhé desítky vteřin se hrálo tak, že na domácí půlce nestál ani jeden hráč. Tento nápor byl korunován vyrovnávacím gólem domácích, když se prosadil Jaroslav Holman po asistenci Michala Saláka. Most se však nechtěl smířit s remízou a šel si pro tři body. Jak je však hra s vysoko vysunutým gólmanem účinná, stejně tak je riskantní. Domácí jednou chybovali a příbramský Jiří Junek završil svůj hattrick gólem do prázdné brány přes celé hřiště.

Most však umanutě trval na své sebevražedné taktice a dál svíral příbramské na jejich polovině. Za to byl přeci jen v 52. minutě odměněn vyrovnávací brankou Jaroslava Holmana po přihrávce Pavla Exnera. Ani tentokrát se Most své taktiky nevzdal a odmítal přijmout nerozhodný stav. Bohužel se stále jeho hráči nemohli prosadit a vše již směřovalo k penaltovému rozstřelu, když udeřil v poslední minutě zápasu český reprezentant Daniel Kasal. Tak se na své polovině rozběhl k úžasnému sólu přes několik protihráčů, aby nakonec před příbramským gólmanem zamířil přesně a vystřelil mosteckým výhru 4:3.

„Bereme tři body po klasicky bláznivém průběhu. Samozřejmě že bychom jako vedení radši klidnou výhru, ale klukům to takto asi vyhovuje. Asi ani nemá smysl jim něco říkat. Prostě věří své taktice a vlastně je ani moc nezajímá, co a jak hraje soupeř,“ začal své hodnocení zápasu s pousmáním vedoucí mosteckého výběru Aleš Janeček.

„Každopádně Příbram se u nás prezentovala velmi dobrým běhavým výkonem a zejména Jiří Junek nás hodně trápil. Jsem rád, že jsme to přesto nakonec my, kdo zvítězil a můžeme se tak v klidu koncentrovat na poslední dva zápasy základní části proti zástupcům obou pražských soutěží,“ uzavřel Janeček.