Most přivítal Plzeň ve složení - Bíro Ondřej "C" - brankář, Baksa Radek, Dolechek Danyil, Formánek Jiří, Gedeon Filip, Harzer Antonín, Kasal Daniel, Levý Stanislav, Popelka Vít, Salák Michal, Šlégr Václav, Zetka Tomáš a Zigmund Jiří a šlo tak o zajímavý mix zkušeností a fotbalového mládí.

Plzeň dorazila se sestavou - Vacín Jan - brankář, Kocour Stanislav, Kosť Tomáš, Kutný Petr, Nemček Miroslav, Souček David, Šebek Jan "C", Šindelář Jiří a Vitouš Josef.

Samotné utkání se narozdíl od mnoha jiných, pro Most více či méně infarktových, vyvíjelo tentokrát naprosto ideálně. Mostečtí šli do vedení už ve čtvrté minutě zápasu po gólu Daniela Kasala, který dorážel gólmanem vyražený přímý kop Filipa Gedeona. V jedenácté minutě střetnutí již domácí vedli pohodlných 3:0, když své zásahy přidali Antonín Harzer (Vít Popelka) a Václav Šlégr (Daniel Kasal). Most v první půli na hřišti dominoval a přes občasné pokusy hostí bylo spíše důsledkem mostecké bohorovnosti, že se do šaten v poločase nešlo za vyššího rozdílu, než jen 3:0.

Stejně ideálně, jak nastartovala první půle, začala i ta druhá. Mostečtí udeřili hned po dvou minutách od hvizdu rozhodčího – Michal Salák (Daniel Kasal) a pak ještě jednou o tři minuty později, když si svůj druhý nedělní zásah připsal Václav Šlégr tentokrát po přihrávce Danyila Dolecheka. Stav byl tedy 5:0 pro Most a o výsledku utkání se tak zdálo být rozhodnuto. Nevýhodou, ale i krásou, malého fotbalu však je, že ani takto pohodlné vedení ještě nemusí nic znamenat. Za Plzeň se totiž v krátké době prosadil dvakrát její kapitán Jan Šebek a Plzeň „ucítila krev“. Obraz hry na hřišti se rázem změnil, když to byli Západočeši, kdo se hnal do útoku, a otřesení domácí se v tu chvíli jen bránili. Plzeň sice dokázala ještě jednou potrestat chybu v mostecké rozehrávce (Petr Kutný), ale nakonec se domácí přeci jen uklidnili a zbytek střetnutí si již zkušeně pohlídali. Na jejich konto tedy přibyly další tři body za výhru 5:3.

„V poločase jsme se s vedoucím mužstva Alešem Janečkem bavili o tom, že takto klidný vývoj zápasu ani nepamatujeme a stejně jsme i přes dva naše další góly v druhé půli dokázali nabídnout divákům dramatickou zápletku. V Mostě máme skutečně mimořádné hráče malého fotbalu, ale jako mužstvo se potřebujeme zlepšit ve zvládání případných zvratů ve vývoji zápasu, dokázat lépe reagovat na změnu tempa, vyrovnat se se zvýšeným nasazením soupeře. Když k něčemu takovému dojde, trvá nám dlouho, než se přizpůsobíme a často za to platíme obdrženými góly,“ začal své vyjádření k utkání mostecký trenér Vojtěch Benda.

„Každopádně bereme tři body, což má proti soupeři, jakým je Plzeň, vždy svou cenu a já za to musím našim klukům poděkovat. Plzeňští u nás zahráli velmi dobře a zejména jejich kapitán Jan Šebek nás opět dost trápil. Teď nás čeká výjezd do Příbrami a já věřím, že dokážeme znovu složit kvalitní sestavu a potvrdit šest domácích bodů i bodovým ziskem zvenku,“ uzavřel Benda.

Most nastoupí na půdě Příbrami 5. října v 19:00.

Aleš Janeček