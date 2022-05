Vzhledem k hracímu systému soutěže, kdy není podstatný počet vstřelených gólů v dvojzápase, ale pouze počet výher, bylo zcela zásadní proměnit výhodu domácího prostředí ve vítězství. Proto Most postavil takřka nejsilnější možnou sestavu ve složení - Bíro Ondřej "C" - brankář, Dolechek Danyil, Exner Pavel, Formánek Jiří, Gedeon Filip, Harzer Antonín, Holman Jaroslav, Kasal Daniel, Matyáš David, Popelka Vít a Šlégr Václav.

Blanensko dorazilo rovněž v dobré, byť ne tak početné sestavě, v níž vyčníval zejména Ondřej Paděra, držitel snad všech možných střeleckých rekordů od reprezentace, přes Superligu, až po svou domácí soutěž. Ve fialových dresech hostí vyběhli na hřiště - Novotný David - brankář, Feik Tomáš, Fládr Zdeněk, Kucharčuk Pavel, Matoušek Petr, Paděra Ondřej "C", Rus Aleš a Žáček Lukáš.

Přes nespornou kvalitu hostí to byli domácí, kdo v první půli dokázal naplno zužitkovávat svůj potenciál. Góly za Most postupně stříleli Daniel Kasal (asistence Daniyl Dolechek), Pavel Exner (Daniel Kasal), Daniyl Dolechek (Daniel Kasal) a Filip Gedeon (Jaroslav Holman). Do kabin se tak v poločase šlo za pohodlného vedení domácích 4:0 a nic nenasvědčovalo dramatické zápletce druhé půle.

V ní dokázali hosté poprvé překonat Ondřeje Bíra v domácí svatyni a byl to právě Ondřej Paděra po přihrávce Pavla Kucharčuka, kdo odemkl mosteckou obranu. Poté mostečtí vstřelili gól na 5:1 (Daniyl Dolechek) ze situace, při které se zranil hostující brankář. V rámci fair-play si Most nechal z následné rozehrávky vstřelit gól do prázdné brány (Ondřej Paděra), aby zůstal zachován gólový rozdíl.

Jak se však zápas blížil ke svému konci, začala se hra stále více přiostřovat. Devět minut před koncem blanenští vstřelili gól na 3:5 z jejich pohledu (Ondřej Paděra, as. Zdeněk Fládr) a situace se začínala komplikovat. Pak ale Most navýšil své vedení na 6:3 (Jaroslav Holman, as. Jiří Formánek) a když následně obdržel hráč hostí Tomáš Feik druhou žlutou a odsoudil tak svou červenou kartou Blanensko k pětiminutovému oslabení, vypadalo pro domácí vše naprosto růžově. Jestli však něco Most v rámci malého fotbalu neovládá, pak je to přesilovka. Během pětiminutové početní výhody umožnili mostečtí svou bohorovností hostům vstřelit hned dva góly (Ondřej Paděra, as. Pavel Kucharčuk a opět Ondřej Paděra, as. Lukáš Žáček) a nakonec byli rádi za konečnou výhru 6:5.

Závěr zápasu se navíc nesl v duchu značně zjitřelých emocí, k čemuž přispěl nepříliš přesvědčivý výkon hlavního rozhodčího podtržený naprosto nulovým nastavením času bez ohledu na několikaminutové ošetřování brankáře hostí.

„Výhru samozřejmě bereme všemi deseti, přestože závěr zápasu zanechal trošku hořkou příchuť. Věřím ale, že do týdne emoce opadnou a my se příští týden na hřišti Blanenska porveme o postup. Systém soutěže je tak nastavený, že pro nás bylo naprosto zásadní zvládnout domácí utkání. Kdybychom doma zaváhali, tak by se horko těžko hledala motivace k cestě na půdu doma velmi silného Blanenska. Takto zůstává vše otevřené a my jsme si uchovali stále reálnou šanci na postup do semifinále. Jsme si vědomi toho, že na Moravě nebudeme favority, ale stát se může všechno,“ uvedl Aleš Janeček, vedoucí mosteckého výběru.

O případném postupu či vypadnutí se tak rozhodne příští pondělí (23.5.2022) od 19:00 na hřišti Blanenska.