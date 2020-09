Mostečtí se tedy v prvním zápase sezóny postavili týmu Vlci Kolín, pro které to byla premiéra v Superlize. Most nastoupil v sestavě - Šlégr Václav "C" - brankář, Dolechek Danyil, Kasal Daniel, Koštůr Albert, Macko David, Polák Jakub, Šanoba Matěj, Šoufek Martin a Zetka Tomáš.

Domácí vyslali do utkání sestavu - Dostál Lukáš - brankář, Biroš Martin, Černohlávek František, Kovařík Jakub, Kratochvíl Jan, Kruliš Michal, Kuchař Jakub, Oberreiter Jiří "C", Piskač Vítek, Rosendorf Stanislav, Stránský Jindřich a Vojtíšek Matěj.

V samém úvodu střetnutí to byli sice domácí, kdo šel do vedení, ale nakonec to jsou hosté, kdo si odváží tři body po dominantním výkonu. Pojďme ale postupně. Už ve třetí minutě zápasu se prosadil z přímého kopu nešťastně sraženého do protipohybu mosteckého gólmana Stanislav Rosendorf. Most se tím ale nenechal nijak vyvést z rovnováhy a poměrně brzy poté opanoval hřiště. Praktikoval klasický malý fotbal s intenzivním zapojováním gólmana a domácí, kteří se s tím po celý zbytek zápasu nedokázali vyrovnat, již hrozili jen ze sporadických brejků. V deváté minutě vyrovnával v barvách hostí Danyil Dolechek (asistence Albert Koštůr) a ještě před přestávkou poslal hosty do vedení pohotovou dorážkou Kasalovy dalekonosné střely Martin Šoufek. Do šaten se tak šlo v poločase za stavu 1:2.

Obraz druhé půle byl v podstatě totožný. Most kontroloval míč a neustále se tlačil do branky domácích. Na 3:1 zvyšoval mosteckou specialitou, tedy gólem brankáře, Václav Šlégr. Zápas se definitivně zlomil v závěrečné části druhého poločasu, kdy unavení domácí již nedokázali zachytávat na ně se neustále valící mosteckou ofenzivu a skóre utkání se nakonec zastavilo na jasných 7:1. Góly si ještě připsali dvakrát Daniel Kasal, ještě jednou Danyil Dolechek a jednou David Macko. Nejproduktivnějšími hráči v mosteckých dresech byli nakonec Daniel Kasal (2+2) a Danyil Dolechek (2+1), jejichž kličky a ekvilibristické kousky oceňovali i domácí diváci.

„Jsem rád, že vezeme domů výhru a ještě víc mě potěšil způsob, jakým jsme ji získali. Z naší strany šlo skutečně o vzorovou ukázku malého fotbalu s vysokou mírou kontroly míče a řadou šancí. První zápas sezóny a ještě na hřišti nováčka, to není zrovna snový los. Neznáte přesně prostředí, kde nastoupíte, místní podmínky a zejména netušíte nic o síle soupeře, natož abyste se mohli připravovat na některé konkrétní hráče. Skutečně těžký úkol a já musím poděkovat klukům za to, jak se s ním popasovali,“ zahájil své pozápasové vyjádření mostecký trenér Vojtěch Benda.

„Pro domácí šlo snad až o příliš krutý výsledek. Hráče určitě nemají špatné a až se více sehrají, mohou být nepříjemným soupeřem. V našem zápase ale platili nováčkovskou daň a především hráli až příliš „velkofotbalově", což na menším hřišti moc nefunguje. Ale jak říkám, pokud se sehrají a začnou hrát více malý fotbal, určitě půjde o nepříjemného soupeře,“ zakončil své vyjádření Benda.

V dalším kole se mostečtí představí svým divákům, když 13.9.2020 přivítají na svém domovském hřišti 11. ZŠ Most od 10:30 výběr Plzně.

Aleš Janeček