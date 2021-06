Mostečtí, coby vítěz české části Superligy, se v prvním čtvrtfinálovém zápase postavili výběru ostravského malého fotbalu, hrajícím pod názvem MF Baník Ostrava. Na dalekou cestu k tomuto soupeři se Severočeši vypravili v sestavě - Bíro Ondřej "C" - brankář - Baksa Radek, Boček Martin, Formánek Jiří, Kasal Daniel, Kešner Ladislav, Levý Stanislav, Polák Jakub, Popelka Vít, Šlégr Václav a Zetka Tomáš.

Domácí je přivítali ve složení - Murín Mário - brankář - Bělíček Tomáš, Blokša Martin, Brinzik Marek, Frébort Jaromír, Galus Martin, Gaži Filip, Chrastina Jakub, Klos Karel, Moučka Matěj, Moučka Ondřej, Potůček Václav, Schmutz Jakub, Ševčík Jakub a Vančo Jan "C".

Do samotného zápasu mostečtí vstoupili tradičně lehce nekoncentrovaně a hned ve druhé minutě inkasovali od hráče Jakuba Chrastiny (asistence Jakub Schmutz). Celý zbytek druhého poločasu se nesl ve znamení mostecké snahy o dobytí ostravské branky a zároveň ve znamení ostravských nebezpečných protiútoků. Mostecká permanentní hra s vysunutým gólmanem Ondřejem Bírem byla pro domácí značně nečitelná, neboť to byla jejich první superligová konfrontace s tímto mosteckým stylem. A byl to právě tento styl, který vedl k vyrovnání, když Bíro po přihrávce Stanislava Levého propálil vše, co mu stálo v cestě a ve 24. minutě utkání vyrovnal.

Poločas tohoto čtvrtfinálového utkání tak probíhal za stavu 1:1. Bohužel hned po pár vteřinách druhé půle mostečtí opět inkasovali. Přesně mířil Jakub Schmutz (Tomáš Bělíček). Most tak opět začal pracně tvořit hru a snažit se o vyrovnání. Místo toho však ve 36. minutě znovu udeřila Ostrava – Martin Galus po přihrávce Martina Gažiho. Jestli ale něco mostečtí umí, tak je to získávat zpět již zdánlivě ztracené zápasy. Dále stupňovali svůj tlak a ve 42. minutě byli odměněni gólem Daniela Kasala po rozehrávce Ladislava Kešnera z rohu. I dále se Severočeši snažili o vyrovnání a jejich hra byla stále riskantnější a riskantnější. Když to již vypadalo, že si Ostrava výhru pohlídá, dokázal Most přeci jen těsně před finálovým hvizdem vyrovnat. V nepřehledné skrumáži se nejlépe zorientoval Stanislav Levý (Martin Boček) a ukončil tak zápas za stavu 3:3. Mostecké šance na postup ze čtvrtfinále jsou rázem před domácí odvetou vyšší a v neděli 13.6.2021 ve 14:00 budou Superfinále přeci jen o něco blíže než jejich ostravský soupeř.

„Jsem moc rád, jak jsme tento zápas zvládli. Když uvážíme, jaké problémy máme občas i při cestách k blízkým soupeřům, tak všechna čest, jak kluci tentokrát přistoupili k utkání s tímto naším vůbec nejvzdálenějším soupeřem. Sestava jela velmi kvalitní a předváděná hra tomu odpovídala. Sice jsme se bohužel tradičně nevyvarovali některých nedůrazů, ale kluci jsou naštěstí tak kvalitní a zkušení, že to vždy dokáží vykompenzovat a na každý gól soupeře odpovědět,“ začal své pozápasové hodnocení vedoucí mosteckého výběru, Aleš Janeček.

„Ostrava byla velmi fotbalová, hráči naběhaní, rychlí, organizovaní. Po celý zápas se však nedokázali úplně vyrovnat s naší hrou s gólmanem stojícím na půli hřiště a ostřelujícím jejich branku. Každopádně výsledek je pro domácí čtvrtfinálovou odvetu skvělý. Přesto nechceme a nesmíme propadnout jakémukoliv uspokojení a i k odvetě přistoupíme maximálně pokorně a opět se pokusíme postavit co nejsilnější sestavu,“ uzavřel Janeček.

Mostecký výběr můžete ve čtvrtfinálové odvetě přijít podpořit na hřiště 11. ZŠ Most příští neděli 13.6. od 14:00.