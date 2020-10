Mostečtí do něj vyběhli ve složení - Bíro Ondřej "C" - brankář, Baksa Radek, Boček Martin, Harzer Antonín, Kasal Daniel, Kešner Ladislav, Koštůr Albert, Macko David, Polák Jakub, Šlégr Václav a Zetka Tomáš.

Subtilní sestava Příbrami měla podobu - Beran Ondřej - brankář, Junek Jiří, Junek Patrik "C", Mourek František, Malý David, Vondrášek Tomáš, Kvasnica Michal a Pakosta Jaroslav.

S ohledem na rozdělení sil zvolili Příbramští od začátku logickou taktiku a začali urputně bránit. Ze skvěle organizované obrany pak vyráželi k rychlým brejkům, či se pokoušeli po zisku míče trefit na dálku prázdnou mosteckou bránu, jejíž strážce Ondřej Bíro operoval tradičně hluboko v poli. A přes neustálý tlak Severočechů to byli právě hosté z Příbrami, kdo šel v sedmnácté minutě zápasu do vedení. Přesně pálil Jiří Junek po asistenci svého bratra Patrika Junka. Most pokračoval v dobývání příbramské svatyně, ale znovu a znovu byly jeho střely blokovány, sráženy stranou, případně likvidovány příbramským gólmanem Ondřejem Beranem. Most vysvobodil až v posledních vteřinách první půle svým tradičním zakončením hlavou Martin Boček po asistenci Daniela Kasala.

Poločas tak probíhal za stavu 1:1 a domácím bylo jasné, že budou muset v druhé polovině zahrát výrazně lépe, pokud chtějí slavit vítězství. Bohužel po zahájení druhého poločasu to byli opět hosté, kdo šel do vedení. Rychlý brejk zakončoval ve 35. minutě David Malý po nahrávce Jiřího Junka. Most tedy musel opět dohánět a následující dlouhé minuty byly ve znamení mosteckého zmaru. Příbramský gólman likvidoval jednu střelu za druhou, případně mu pomáhala branková konstrukce nebo obětavé zákroky jeho spoluhráčů. Přesto se Most nakonec dočkal a to až v 51. minutě utkání, kdy se po asistenci Ondřeje Bíra prosadil Daniel Kasal. O tři minuty později šel Most poprvé do vedení – nastřelení Ondřeje Bíra dorážel Ladislav Kešner. Mostecký šach mat završil o další dvě minuty později precizně provedeným přímým kopem Václav Šlégr. Most z předchozího zmaru rázem vedl klidných 4:2 a to zhruba tři minuty před koncem zápasu. Bohužel koncovku nesehráli domácí úplně dokonale a Příbram ještě stihla korigovat – na 3:4 z jejího pohledu pálil David Malý (Patrik Junek). Ani tento gól ale už nestihl nic změnit na mostecké výhře a udržení stoprocentní bilance s příbramským soupeřem.

„Výhry 4:3 si samozřejmě ceníme, ale se samotným průběhem zápasu nemůžeme být úplně spokojeni. Příbram hrála chytře a s ohledem na svou úzkou sestavu přesně to, co potřebovala. Její hráči se velmi dobře přesouvali a my tak měli jen minimum otevřených střel. Navíc se jí opakovaně dařilo zachytávat naši rozehrávku s gólmanem a znovu a znovu ohrožovat naši bránu dalekonosnými pokusy,“ zahájil své pozápasové hodnocení mostecký trenér, Vojtěch Benda.

„Byl to takový ten nevděčný zápas, kdy všechny podmínky hrají pro vás a vy prostě musíte. Jste doma, velmi dobrá sestava, soupeř nepočetný a to vše pak klukům svazovalo nohy a naopak hosté neměli co ztratit a bojovali až na krev. Ostatně přesně v této pozici jsme v minulém kole málem bodovali na hřišti Staropramenu Praha. No nic, utkání je za námi, máme tři body a musíme se dívat dopředu. V dalším kole míříme na hřiště nováčka SC Koráb Praha a uvidíme, co nás zde čeká,“ zakončil Benda.

V rámci dalšího kola Superligy malého fotbalu tedy vyráží Most příští pondělí na půdu nováčka západní části soutěže, týmu SC Koráb Praha.

Aleš Janeček