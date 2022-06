Most litoval hlavně slabé produktivity. „Je prostě škoda prohrát takové utkání, kdy můžeme dát tři tutovky a uklidnit se. Samozřejmě to bylo vyrovnané utkání, ale opět jsme se na gól nadřeli a z našich menších chyb jsme dostali hloupé góly. Držíme však hlavu vzhůru a jdeme dál,“ prohlásil mostecký brankář Václav Šlégr.

Staropramen tak v semifinálovém dvojutkání udělal první krok, byť to nebylo snadné. „Upřímně si nemyslím, že jsme byli lepší, spíš jsme měli trochu víc štěstí. Ten zápas nám herně úplně nevyšel, jak jsme si představovali. Perfektně nás podržel gólman Lukáš Vít a byli jsme produktivní, z mála šancí jsme dokázali vstřelit góly. Most měl víc příležitostí,“ uznal pražský kapitán Stanislav Mařík.

Český reprezentant hrál hlavní roli v dramatickém závěru utkání. V první půli se prosadili domácí Daniel Kasal a právě Mařík. Pražané poté šli do vedení v 51. minutě, když Mařík nabídl gól Pavlu Šultesovi. Minutu před koncem srovnal Daniyl Dolechek, jenže ještě v téže 59. minutě Mařík vstřelil vítěznou branku. „Řekl jsem si, že domácí budou po gólu malinko nekoncentrovaní. Viděl jsem, že se kluci rozestoupili, takže jsem to zkusil a trochu se štěstím to vyšlo. Prošel jsem přes dva hráče, vystřelil a krásně se trefil. Nějakou roli asi hrála odvaha a potom jsme měli taky kliku. Naštěstí to tam padlo,“ lebedil si pražský útočník.

Zmrhal a Zmrhal. Jeden myslí na reprezentaci, druhý se baví fotbalem v Žatci

Most litoval promarněné remízy. „Bohužel jsme v závěru dostali blbý gól, kdy propadli dva naši na lajně a Mářa to trefil. Je to velká škoda, protože si myslím, ze jsme měli víc vyložených šancí,“ hlesl Šlégr.

Právě ke gólmanovi se upírala naděje mosteckého týmu, neboť Šlégr nahradil tradiční jedničku a kapitána Ondřeje Bíra, který si na mistrovství Evropy v Košicích poranil lýtko. „Ani jsem si tlak moc nepřipouštěl, beru to jako každý jiný zápas. Spíš mi hlavou probíhalo, že jsem dlouho Superligu nechytal, takže mi chvilku trvalo si zvyknout,“ popsal Šlégr, který pří účasti Bíra běžně nastupuje v poli.

Ve sbírce má ovšem v roli brankářské jedničky titul mistry světa i Evropy do jedenadvaceti let. A dirigovat mosteckou hru také zvládá. „Řekli jsme si, že nebudeme moc riskovat a tlačit se do hry v přečíslení. Dařilo se nám Prahu přečíslovat z hloubi našeho pole, ale vždy nám něco málo chybělo do zakončení,“ všiml si Šlégr.

Mařík zná Bíra z reprezentace, vždyť spolu nastupovali i v Košicích do jeho zranění. Takže věděl, že severočeská hra bude bez něj jiná. „Určitě je to rozdíl, co se týče hry dopředu, protože Bíras mnohem víc střílí a je nebezpečnější. Vašek taky hrál i chytal dobře, ale věděli jsme, že nebude tolik nebezpečný dopředu, takže jsme se zaměřili spíš na hráče, ať Vašek vyjíždí. Dostal se asi k jedné střele, kdyby chytal Bíras, má jich určitě víc a museli bychom malinko upravit taktiku,“ sdělil Mařík.

Litvínov zažije hokejovou slávu. Lukeš s Hüblem se rozloučí, dorazí i Francouz

Ten se teprve v sobotu vrátil z mistrovství Evropy, kde česká reprezentace vypadla ve čtvrtfinále s Rumunskem po penaltovém rozstřelu. „Únava pořád doznívá, necítil jsem se úplně dobře, načítá se to. Ovšem mám motivaci, protože jsme s Prahou dlouho neudělali žádný větší úspěch, chtěli jsme ten zápas zvládnout,“ popsal.

Staropramen má o krok blíž do finále, odveta s Mostem jej na domácím hřišti čeká v neděli od sedmi hodin večer. „V Praze jsme zvyklí hrát a vyhovuje nám hřiště. Doufám, že bude náš výkon lepší. Vyhráli jsme a jdeme si pro to. Máme výhodu, takže můžeme hrát odvážně, aktivně a nemusíme se bát o výsledek. Budeme šlapat, abychom to zvládli i doma a podívali se do finále,“ slíbil Mařík.

Jenže Most ukázal, že i bez své jedničky je víc než zdatný konkurent. „Do odvety pojedeme s tím, že chceme samozřejmě vyhrát. Jdeme s tímto přístupem do každého zápasu, tentokrát při nás bohužel nestálo moc štěstí v zakončení, ale třeba se to v Praze změní. Snad se sejdeme v dobré sestavě a odehrajeme minimálně stejně kvalitní utkání jako v Mostě,“ doufal Šlégr.

Most – Staropramen Praha 2:3 (1:1)

Branky a nahrávky: 6. Kasal (Salák), 59. Dolechek (Salák) – 19. Mařík (Hakl), 51. Šultes (Mařík), 59. Mařík (Žížala). Rozhodčí: Šik – Dočekal. ČK: 15. Socher (trenér Prahy).

Most: Václav Šlégr – Vít Popelka, David Matyáš, Pavel Exner, Antonín Harzer, Jaroslav Holman, Daniyl Dolechek, Jakub Polák (C), Daniel Kasal, Michal Salák, Jiří Formánek.

Staropramen Praha: Lukáš Vít – David Podzimek, Tomáš Rossmann, František Hakl, Jakub Kubek, Dominik Kostka, Ondřej Žežulka, David Baran, Stanislav Mařík (C), Jindřich Novotný, Daniel Žížala, Pavel Šultes.