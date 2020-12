V ostrém souboji po dlouhé pauze se v hráčích mísily pocity natěšení spolu s odvyknutím zápasového tempa. „Určitě mě nohy budou bolet, když se člověk rozběhne po takové době po trávníku, malý fotbal je rychlý. Samozřejmě jsem si zahrál s chutí, na míč jsem se ohromně těšil, už ani nevím, jak dlouho jsem byl bez něj. Všichni jsme si hru užili,“ prohlásil mostecký hráč Albert Koštůr.

Nováček soutěže, výběr Pražské klubové fotbalové ligy, využil přestávku také k vyztužení kádru. Hrající trenér Jakub Kotek poprvé povolal Petra Hulinského, mistra světa i Evropy do 21 let v malém fotbale. „Kuba Kotek se dva tři týdny zpátky zajímal, zda chci hrát za jeho tým Vyhaslé hvězdy. Pak mi řekl, že vede i Koráb, což jsem vnímal jako dobrou příležitost zahrát si Superligu. Domluvili jsme se, že nejprve půjdu hrát Pražskou klubovou fotbalovou ligu za Vyhaslé hvězdy, kde mě vyzkouší. V neděli jsme měli první zápas, vedlo se mi prý docela dobře, takže neměl obavy mě nasadit,“ usmál se reprezentační zadák Hulinský, který před časem okusil celostátní soutěž za konkurenční Staropramen Praha.

Hulinský se udržoval i v době nouzového stavu ve formě. „Z Motorletu jsme měli individuální tréninkové plány, hlavně běhací. Nouzový stav se mě netýkal tak, že bych seděl doma, chodil jsem do práce. Když jsem měl čas, zaběhal jsem si nebo jinak zasportoval. Sice jsem byl zhruba měsíc a půl bez fotbalu, ale fyzička pořád drží a doufám, že se bude ještě zlepšovat,“ uvedl pražský obránce.

Se svými novými spoluhráči skvěle zvládli první poločas, vycházela jim precizní taktika. „Dobře jsme začali a splnili jsme, co jsme si říkali, co znám z reprezentace. Věděli jsme, že Ondra Bíro bude hrát v poli, takže důležité bude posouvání, navazovat hráče, přebírat si je. Skoro celý zápas jsme jen bránili, Most hrál v šesti. V prvním poločase jsme to dokázali zúročit a hodně nás podržel brankář,“ vyzdvihl Hulinský výkon spoluhráče Františka Kotka mezi tyčemi.

Koráb v první půli zaskočil silný Most dvěma góly Davida Macháčka a kapitána Jana Cardy. „Trochu jsme zaváhali v prvním poločase, domácí na nás nalítli, výborně presovali. Byli to mladí kluci, naběhaní, nedávali nám moc prostoru. I tak jsme se do šancí dostávali, bohužel jsme je neproměnili. Domácí gólman chytal výtečně, měl každou naši střelu a hatil plány,“ ocenil mostecký Koštůr výkon pražského brankáře. „Dělali jsme chyby, hlavně před druhým gólem, za což nás domácí potrestali a z toho vyplynul výsledek prvního poločasu,“ dodal.

Most ve 36. minutě nakopla branka Václav Šlégra, za osm minut Koštůr srovnal a chvíli po něm obrátil stav Martin Boček. Po gólech Michala Saláka a opět Bočka vedli hosté osm minut před koncem 5:2. „Určitě nás nakopl gól na 2:1, hned jsme měli vidinu vyrovnání. Nepřijeli jsme si však pro remízu, ale pro vítězství. Potom už jsme předváděli naši typickou hru, snažili jsme se roztahovat, dělat velké hřiště, což neslo ovoce a dokázali jsme se prosadit gólově. Pak jsme byli na koni, hra se celkově uklidnila a byla v naší režii,“ popsal Koštůr.

Šest minut před koncem duelu snížil Michal Beneš z pokutového kopu, na což Most odpověděl brankou Lukáše Kroka. Definitivní podobu výsledku přidal druhým gólem v utkání domácí Macháček. „Ve druhém poločase nám chyběla zkušenost jednoho dvou frajerů, kteří by dirigovali hru zezadu a říkali, jak se máme posouvat, kde stát. To je alfa a omega toho, že jsme prohráli po půli skoro vyhraný zápas. Dva góly v malém fotbale lze jednoduše ztratit,“ doplnil Hulinský.

V tabulce západní skupiny patří Mostu první příčka o skóre před Plzní, Koráb je čtvrtý o čtyři body za městským rivalem Staropramenem.

SC Koráb Praha – Most 4:6 (2:0)

Branky a nahrávky: 23. Macháček (Carda), 30. Carda (Šídlo), 54. Beneš (PK), 60. Macháček (Carda) – 36. Šlégr, 44. Koštůr (Boček), 45. Boček (Salák), 51. Salák, 52. Boček. 57. Krok. Rozhodčí: P. Kubečka – M. Soukup. ŽK: Hulinský, Šídlo – Boček. Hráno bez diváků.

SC Koráb Praha: František Kotek – Petr Hulinský, Palo Lehotský, Petr Kryštof, Jan Carda (C), Michal Beneš, Tomáš Kouklík, Jan Doležal, David Scharf, Milan Šídlo, Jan Špaček, David Macháček.

Most: Ondřej Bíro (C) – Antonín Harzer, Radek Baksa, Albert Koštůr, Václav Šlégr, Martin Boček, Stanislav Levý, Michal Salák, Lukáš Krok.