První čtvrtfinále skončilo minulou neděli na hřišti ostravských remízou 3:3 a mostečtí tak měli před výkopem do Superfinále přeci jen maličko blíže. Přesto nechtěli Severočeši nic podcenit a do utkání vyslali svou téměř ideální sestavu - Bíro Ondřej "C" - brankář, Baksa Radek, Boček Martin, Formánek Jiří, Kasal Daniel, Kešner Ladislav, Kiliján Jakub, Koštůr Albert, Krok Lukáš, Polák Jakub, Popelka Vít, Salák Michal, Šlégr Václav a Zetka Tomáš.

Rovněž hosté dorazili v silném složení - Murín Mario - brankář, Bělíček Tomáš, Blokša Martin, Frébort Jaromír, Galus Martin, Gaži Martin, Chrastina Jakub, Klíma Odřej, Klos Karel, Moučka Matěj, Moučka Ondřej, Sedlář Dominik, Schmutz Jakub, Ševčík Jakub a Vančo Jan "C".

Možná, že na jiných hřištích by se čtvrtfinálová odveta hrála opatrně svázaná taktikou, ale tohle rozhodně v Mostě neplatí. Hned první poločas se zvrhl v regulérní přestřelku a diváci se tak rozhodně nenudili. Domácí šli do vedení po gólu Lukáše Kroka (asistence Ladislav Kešner). Hosté kontrovali dvěma zásahy – Martin Galus (Tomáš Bělíček) a Schmutz Jakub (Moučka Ondřej). Domácí vyrovnali – Daniel Kasal (Jakub Polák) a už ve třinácté minutě tak diváci viděli čtyři góly. Do vedení šla opět Ostrava po zásahu Matěje Moučky, aby Most znovu vyrovnal gólem Daniela Kasala (Martin Boček). Do šaten se tak šlo v poločase za stavu 3:3, což již vyrovnalo stav z Ostravy za celý zápas.

Jestli něco mostečtí hráči umí, tak jsou to druhé poločasy. Po jeho z obou stran nervózním začátku vstřelil gól mostecký Michal Salák po přihrávce Martina Bočka a šlo tak pravděpodobně o nejstarší gól v dějinách Superligy, když jeho aktérům bylo dohromady 87 let. Přesto to byl právě gól těchto dvou zkušených hráčů, který se nakonec ukázal být tím vítězným. Ostrava se totiž začala hnát za vyrovnáním, ale to byla voda na mlýn mosteckým hráčům. Ti ve spolupráci s mosteckým gólmanem Bírem dlouhé úseky Ostravanům vůbec nepůjčovali míč a jen čekali na možnost, trestat z nějakého brejku. To se jim povedlo ještě dvakrát, když se pokaždé prosadil Martin Boček (asistence Vít Popelka a Jakub Kiliján). Rozhodčí tedy ukončil zápas za stavu 6:3 pro domácí a Most se tak stal jediným českým zástupcem ve čtyřčlenném Superfinále malého fotbalu, když společně s ním postoupily Brno, Blanensko a Jihlava, která bude mosteckým semifinálovým soupeřem.

„Ostrava se ukázala jako velmi silný soupeř a v obou utkáních předváděla opravdu mimořádný malý fotbal. Myslím, že její čas ještě přijde a určitě půjde v dalších sezónách nahoru. Hráče mají dobré a malým fotbalem žije jejich tým i jejich fanoušci. Přesto myslím, že v zápase zaplatila nováčkovskou daň, když v některých chvílích dělala zbytečné chyby. Bohužel ke konci první půle se nám zranil Ondra Bíro a přestože zápas dochytal, tak za celou druhou půli už ani jednou nevystřelil. Naštěstí si toho ostravští nevšimli a nepotrestali to. Naopak se prosadili další naši hráči. Zápas se nakonec dohrával v pohodě, ale první poločas byly tradiční nervy,“ zhodnotil čtvrtfinálového soupeře a utkání mostecký trenér Vojtěch Benda.

"My jsme samozřejmě nadšeni z postupu. Náš úspěch je o to větší, že v Superfinále budeme jako jediný český zástupce. Teď se již bude hrát jen na jeden zápas a stát se může vše. Důležité je, abychom se do Boskovic, kde se bude hrát, vypravili v silné sestavě s dostatečným množstvím hráčů na střídání. Hned po utkání se ale kluci zajímali a hned se hlásili, takže myslím, že pojedeme silní a budeme chtít i tam udělat nějaký úspěch,“ uzavřel Benda.