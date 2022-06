Staropramen jde do semifinále jako vítěz západní skupiny, v základní části neprohrál po šedesáti minutách ani jednou. Most obsadil třetí příčku. „Jsme mírný favorit,“ uznal pražský kouč Václav Socher. „Považuji Staropramen za favorita našeho semifinále už vzhledem k naší vzájemné bilanci, ale v play-off je možné vše. Chceme uspět!“ burcoval jeho protějšek na mostecké lavičce Vojtěch Benda.

V základní části ovládl Staropramen domácí duel 7:4, v mostecké odvetě pak dominoval 13:2. Jak tuhle bilanci změnit? „Pokaždé si myslíme, že víme, co na Staropramen platí. A koukněte na naši vzájemnou bilanci,“ usmál se Benda. „I nyní jdeme do dvojzápasu s vírou, že uspějeme, a věřím, že to budou vyrovnané zápasy. Upozorním na celý pražský tým, ale hlavně se budeme soustředit na svůj výkon,“ doplnil mostecký kouč.

Socher zmiňuje jako nebezpečné všechny mostecké hráče, ovšem na jednoho se jeho svěřenci chystat nemusejí. V úvodním utkání české reprezentace na mistrovství Evropy v Košicích se zranil gólman Ondřej Bíro, který s natrženým lýtkovým svalem už do play-off nezasáhne. „Jak moc velká ztráta to je, jsme mohli vidět i v reprezentaci, ale jeden hráč tým nedělá a Most vytáhne pár es z rukávu. Jsme připraveni,“ reagoval pražský trenér.

Jenže mostecká hra od začátku celostátní soutěže stojí na rozehrávce kapitána Bíra. „Zranění Ondry Bíra je pro náš tým velká a zásadní ztráta. Nebojím se říci, a potvrdilo mi to právě i skončené mistrovství Evropy, že Ondra je svým pojetím hry a přínosem pro tým v tomto ohledu určitě nejlepší v Evropě, možná i na světě,“ sdělil Benda.

Staropramen měl na Euru šest hráčů: Stanislav Mařík, Jiří Sodoma, František Hakl, Miroslav Verner, Tomáš Jelínek a Jindřich Novotný v Košicích prožívali zklamání ze čtvrtfinálového vyřazení s Rumunskem. Oklepali se? „Mluvil jsem s Mářou, který je v pohodě. Soda se omluvil pro zranění a zbytek je v pořádku,“ sdělil Socher.

Pražané ve čtvrtfinále Superligy malého fotbalu vyřadili Olomouc Mighty Duckc, jenže play-off poté přerušila reprezentační přestávka. „Těžko říct, zda nám uškodila, či neuškodila. Půlka kádru byla pryč a před pauzou jsme byli ve formě. Je to o hlavě každého z hráčů. Sil na konci sezony moc není, hlavně psychické ubývají,“ poznamenal pražský stratég.

Severočeši ve čtvrtfinále vyřadili Blanensko, ovšem mostecký kouč má jasno, zda pauza jeho mužstvo poznamenala. „Myslím si, že je nešťastné rozehranou soutěž přerušovat tak významnou akcí, jako bylo v tomto případě mistrovství Evropy. Mělo by být až po jejím skončení. Ale neznám podrobnosti, takže jdeme od toho. Po čtvrtfinále jsme byli ve velké euforii a v týmu panovala vítězná nálada. Navíc přišlo již zmíněné zranění Ondry, takže si opravdu myslím, že nám pauza uškodila,“ litoval Benda.