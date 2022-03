Tepličtí odstartovali jaro podle očekávání, porazili Meteor i Admiru a v tabulce se z pátého místa posunuli na třetí příčku. „Nám bylo jasné, že oba zápasy musíme vyhrát. Na Meteoru to byl boj, soupeř hrál velmi dobře. Sami jsme si to komplikovali, vyloučení nám také nepomohlo. Druhý zápas nebyl až tak těžký, ale kdybychom nedali brzo branky, bylo by to zase složitější. Jsme teď třetí, ale chceme Spartu nejen dohnat, ale i předběhnout!” říká Balázs.