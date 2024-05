Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Jakub Ševčík, fotbalista z týmu ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. | Foto: archiv firmy

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů, který se uskuteční 13. května v Mostě, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídali Jakub Ševčík, hráč ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., který pracuje na pozici Specialista nákupu senior?

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

V minulém roce jsem byl poprvé na této akci a myslím si, že organizace a atmosféra byla skvělá. V neposlední řadě je to dobrá možnost potkat kamarády i mimo pracovní prostředí.

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Samozřejmě by bylo hezké turnaj vyhrát, ale konkurence je velká a rozhoduje i štěstí. Osobně budu považovat za úspěch umístění do třetího místa.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Těžko říct, pro tento ročník jsme složili úplně nový tým. Týmovost bude hlavní předností.

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (za klub, soutěž, hráče…) nejčastěji rozebíráte?

Nejčastěji probereme, jak se komu dařilo o víkendu a celkově řešíme jednotlivé výsledky.

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Na Messiho s Ronaldem (úsměv). Zatím se nenašel hráč, který by tyto dva překonal. Z českých hráčů bych určitě volil Patrika Schicka nebo Mojmíra Chytila.

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Nějaký zápas anglické ligy. Kdybych si měl vybrat, tak derby United – City.