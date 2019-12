Kdyby mostecké hokejisty skolila v sezoně velká marodka, tak už ví, kam mohou sáhnout. Do fotbalové Souše. Tam se hráči umí prohánět po trávníku i po ledě. Divizní fotbalisté Souše zakončili povedený podzim rozlučkou při sranda mači na spodním zimním stadionu v Litvínově.

Soušští fotbalisté a jejich kamarádi si dali rozlučku s povedeným podzimem na ledě při sranda mači v hokeji. | Foto: Tomáš Urban

Hráči Souše ukázali, že za to umí vzít nejen na travnatém povrchu, ale i na ledě. Nicméně ve fotbale jsou si určitě jistější a po podzimu se v divizní skupině B vyhřívají na povedeném druhém místě za vedoucím Českým Brodem. Svěřenci trenéra Petra Johany v patnácti podzimních duelech jedenáctkrát vyhráli a čtyřikrát odešli poraženi. Celkově jim to vyneslo 34 bodů a v divizní historii Souše jde o nejpovedenější podzim. Jaké bude jaro? Podaří se téhle partě překonat poslední sezonu, kdy Souš skončila celkově na třetím místě? Zatím to mají rozehrané parádně. Jarní část divize se tradičně rozběhne v březnu.