Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

KOPANÁ - ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z Ústecka, který se uskuteční 13. května v Mostě, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídali zástupci fotbalového týmu ORLEN Service?

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Určitě zviditelnit naší společnost a tím přilákat nové kolegy. Pak také stmelení kolektivu již stávajících zaměstnanců.

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Každý sportovec chce vždy vyhrát a to je i náš cíl, ale jelikož nejsme žádný profesionální tým, tak si to jdeme hlavně užít

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Náš tým se skládá převážně z fotbalistů, kteří ještě hrají aktivně fotbal. Jsme rovnoměrně doplnění o nadšence, kteří nechají na hřišti úplně všechno!

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (za klub, soutěž, hráče…) nejčastěji rozebíráte?

Pokud se bavíme s kolegy o fotbale, určitě se primárně rozebírají aktuální zápasy na té nejvyšší úrovní, pěkné góly, překvapivé výsledky nebo také česká reprezentace a EURO 2024.

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Pokud bych tuto možnost měl, určitě bych vzal Lionela Messiho.

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?Určitě zápas anglické Premier League.