Legendární fotbalista Josef Masopust, držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu v roce 1962, zanechal svou stopu také v Děčíně. Už ne jako hráč, ale jako trenér. Dva roky totiž vedl ambiciózní klub FK Pelikán Děčín.

Tehdejší fotbalový klub pod jeho vedením postoupil z divize do České fotbalové ligy, třetí nejvyšší fotbalové soutěže u nás. Od té doby nikdy fotbalisté z Děčína postup do vyšší soutěže nezažili.

V sezóně 1993/1994 slavil Masopust s Děčínem divizní vítězství. V další sezoně Pelikáni útočili dokonce na postup z ČFL. Po výborné podzimní části ale přišlo slabší jaro a nakonec druhé místo za Chrudimí.

„Vzpomínám na něj v dobrém, víceméně mě tehdy vytáhl z dorostu do chlapů. Je to ohromná škoda, že už není mezi námi. Mně bylo sedmnáct, tehdy jsme s Pelikánem postoupili do třetí ligy. Následný podzim v ČFL byl úžasný, vedlo se o osm bodů. I zimní příprava byla parádní. Ale na jaře se to pokazilo a postup nám unikl. A ke konci sezóny právě pan Masopust skončil. Byl to perfektní člověk a výborný fotbalista, trénování bral jako zábavu. Zákulisní boje neměl rád,“ zapátral v paměti bývalý hráč FK Pelikán Děčín Jan Majer.

„Pro mě to byla škola, hodně jsem se toho od pana Masopusta naučil. Používám to vlastně dodnes. Hlavně jsem poznal opravdu dobrého člověka, který byl na hráče někdy až moc hodný. Ale jako člověk a fotbalista to byla velká persona československého a pak i českého fotbalu,“ vzpomíná na Masopusta Milan Řehák, který působil v tehdejším FK Pelikán Děčín, jenž byl nástupcem slavného Kovostroje, právě jako Masopustův asistent. Společně vedli tehdy ambiciózní celek dvě sezóny.

„Hodně jsem si ho užil, zažili jsme dobré, ale i zlé časy. Byl to takový hodný táta, diplomat, který si nechtěl nikoho rozházet. Třeba v první lize mu to mohlo být na škodu. Někdy bylo potřeba přitlačit na pilu,“ pokračuje Řehák.

Po skončení vzájemné spolupráce na děčínské lavičce se Masopust s Řehákem navštěvovali stále. „I nadále jsem se s ním setkával, třeba na jeho chalupě v Příbrami u Verneřic. Pan Masopust jezdil i do Děčína, měl tu hodně známých,“ dodal Řehák.

Na fotbalovou legendu, která zemřela po dlouhé nemoci v pondělí 29. června 2015, vzpomínají fotbaloví fanoušci i samotní fotbalisté a funkcionáři z Děčína dodnes. Děčín byl poslední velkou trenérskou štací Josefa Masopusta.

Josef Masopust

1931 – 9. února se narodil ve Střimicích u Mostu.

1952 – Přichází do Dukly, kde zažil 16 nejkrásnějších fotbalových let života. V lize stihl 386 zápasů a nastřílel 79 gólů.

1954 – Má premiéru v reprezentaci, za kterou pak hraje 12 let.

1962 – Jeho neslavnější rok: pomohl ke stříbru z mistrovství světa a dostal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy.

1993 – Přichází jako trenér do FK Pelikán Děčín.

2015 – 29. června umírá po vážné nemoci.