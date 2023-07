Galbavá začínala s fotbalem v Litvínově. Ve 2. třídě si jejího nadání všimla vychovatelka, záhy se octila ve svém prvním fotbalovém týmu. Na severu zůstala do dvanácti, tři roky pak dojížděla do Prahy a oblékala dres Sparty. Nezvládala ale skloubit fotbal, školu a dojíždění, proto přesídlila do Teplic. „Měla jsem tehdy špatné období, Teplice mě z toho vytáhly. Za to jsem jim vděčná."

Lenko, s druholigovými ženami Teplic jste se zachraňovaly. Jaká to byla sezona?

Vstupovaly jsme do ní s tím, že máme cíle vyšší. Chtěly jsme hrát v první polovině. Nakonec jsme byly šťastné, že jsme se ve druhé lize udržely. Doufám, že příští sezona bude výrazně lepší. Záchranu jsme zvládly v pohodě. Máme šanci postoupit na lepší příčky, je to jen na nás.

Proč se vám nepovedlo splnit cíle?

Sešlo se víc negativních faktorů. Například jsme se nescházely na každý zápas a trénink. Možná je zapotřebí, aby některé holky změnily svůj přístup.

To je asi problém všude, kde se fotbal hraje na nižší úrovni…

Bohužel to tak je. Ale netroufám si někoho hodnotit a soudit, to si každý musí sám říct, jestli tomu dáváš vše. Všechny holky jsou srdcařky, fotbal milujou. Já to mám jednodušší v tom, že bydlím u rodičů, studuju. Rodiče mi výrazně pomáhají; od prvních fotbalových krůčků až do teď jsou se mnou dennodenně. Takže ta cena patří jim.

A jiné holky mají i jiné starosti.

Přesně, musí řešit i jiné věci - práci, rodinu…

Lenka Galbavá

Vy se můžete soustředit na to, abyste do fotbalu dávala maximum. Takže máte cíle hrát ligu?

Ty moje cíle byly vyšší. Byla jsem ve Spartě, o lize jsem snila. Teď hlavně chci hrát a přeju si, aby mi vydrželo zdraví. Kdyby se vyskytla možnost hrát ligu nebo jít do zahraničí, tak bych na to kývla. Myslím, že naděleno mám, tak bych si chtěla vyzkoušet, co dokážu.

Proč nevyšla ta Praha?

Tréninky byly třikrát v týdnu, nešlo dojíždět. Bylo to hodně náročné.

A co teď děláte za školu?

Vysokou školu, pajďák. Asi bych tedy měla být učitelka, ta vidina tam je. Ale těžko říct, jestli to tak dopadne. Každopádně bych chtěla zůstat u sportu, budu studovat tělovýchovu.

Takže váš život je fotbal a škola.

Ano, fotbal zabírá devadesát procent mého volného času. Jinak ho trávím s rodinou, kamarády.

Pojďme zase přímo k ženskému fotbalu. Jde v Česku jeho úroveň nahoru?

Určitě, každou sezonou je to lepší a lepší. Věnuje se mu větší pozornost než dřív. Třeba my měli možnost hrát mistrovský zápas přímo na hlavním hřišti Stínadel. Byl to pro holky velký zážitek, vždyť Stínadla jsou bezesporu jedním z nejhezčích stadionů u nás. Hrály jsme také ve Zlíně na hlavním stadionu. Já bohužel doma nemohla hrát, holkám jsem to záviděla. Snad nás vedení bude dál podporovat i tímto směrem a i já si na hlavním stadionu zahraju.

I fanoušci berou ženský fotbal vážněji?

Chodí jich více. S námi občas jezdí kotel. Když jsou lidi v hledišti, baví nás to mnohem víc. Ale pořád nás srovnávají s mužským fotbalem. To asi bude pořád. Přitom fotbal žen je úplně jiný sport.

To se často říká. A také to, že pro holky je důležité hrát v ranném věku s kluky.

Je to pravda. Já s kluky hrála a byl to nejdůležitější faktor pro můj fotbalový růst. Kluci vám dají nejvíc Alespoň když mladá družstva dívek hraji proti klukům. Horší je, když přijde holka v patnácti s tím, že chce začít hrát fotbal. I takové případy jsou. Ano, když se chce, tak to jde, ale to už je pozdě. Sice může být ta holka pohybově nadaná, ale musí mít techniku. A ta se v pozdním věku získává těžko.

A co vy, jak vám jde technika? Jaké máte přednosti a co vám tolik nejde?

Technika mi jde, také hra hlavou, a to jak s balonem, ta i vidění hry. Mojí největší předností ale je, že fotbal miluju, že mu dávám vše. Slabinou je psychika.

Jak se to projevuj?

Když se nedaří, tak je to hodně znát.

U holky to je ale normální, ne?

Normální ne, ale je pravděpodobnější, že k tomu dojde u holek než u kluků.

Jak se na psychice dá pracovat?

Nejlepší lék je věk. Teď nezdary snáším lépe, když jsem starší. Ale myslím, že to má člověk napořád.

