FK Baník Souš je vítězem letošní mostecké Seniorligy v malé kopané

Tuto neděli bylo na hřišti 11. ZŠ Most rozhodnuto ve finálových zápasech o letošním mistru Seniorligy Most, tedy malofotbalové soutěže pro hráče 40+. Do závěrečné nejlepší čtveřice se probojovala mužstva FK Baník Souš, Jatka Matějka, Old Bridge a Mostecké pumpičky a míchačky, přičemž semifinálové dvojice utvořily Baník Souš proti Pumpičkám a Jatka proti Old Bridge.

Mužstvo Baníku Souš, které ovládlo letošní Seniorligu v malé kopané. | Foto: Mostecká liga malé kopané