Mostecký výběr v malé kopané se před několika dny dostal do Final Four, kde nakonec skončil v boji o bronzové medaile. Ale zápas Mostečanům absolutně nevyšel. V souboji s Blanenskem totiž vyfasovali příděl 3:11.

V Superfinále se radovalo Brno. | Foto: Asociace malého fotbalu

Je to určitě dobrá útěcha, i když finále by bylo lepší. Mrzí nás první zápas, určitě jsme však motivaci nepotřebovali hledat, pořád jsme chtěli být třetí. Kolem pátého šestého gólu už asi Most nechtěl, byl odevzdanější a šlo to jednodušeji,“ popsal duel blanenský útočník Pavel Kucharčuk.