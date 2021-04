Josef Florián (FK Jílové): Pokud budu brát hřiště v krajském přeboru, tak za mě se hraje nejlépe doma. Kde se mi hraje dobře, je snad jen Modrá. Hezká tráva s kombinací s tím, že je nesnáším, mě maximálně vyhecuje. Strašně nerad jezdím do Srbice, kde je umělá tráva, tu nemám vůbec rád. Hrozné je to v Domoušicích a Perštejně. Je to daleko, navíc je tam trávník a prostředí nic moc.

Radek Štol (FK Dobkovice): Nemůžu si stěžovat na naše hřiště. Od doby, co tam máme automatické zavlažování, je to paráda. Dobře se hraje hlavně v Chlumci, kde mají moc hezký pažit. Nejhůř se mi hrálo v Hostovicích. Člověk tak nějak bere ten sklon hrací plochy, ale to jejich tvrdé a nerovné hřiště není pro fotbal vůbec ideální.

Tomáš Hadar (FK Rumburk): Nejlépe se hraje na domácím hřišti, ať už je to kdekoliv. Nejhorší hřiště je tam, kde se prohraje. Nejhorší kombinace je prohrát venku a ještě k tomu na umělce.

Filip Vait (FK Junior Děčín): Za těch pár let jsem hrál na spoustě fotbalových hřišť. Samozřejmě se mi nejlépe hraje na hřišti, kde také trénuji. Dříve jsem měl své oblíbené hřiště v Jílovém, ale teď je to v Děčíně. Kdybych si měl vybrat, na kterém venkovním hřišti jsem se cítil nejlépe, tak bych volil asi hřiště ve Vilémově. Ve Vilémově je vždy výborná divácká kulisa a také celkové zázemí, které tam mají. I když jsem hrál za Jílové, tak musím uznat, že velmi kvalitní hřiště, na kterém se mi hrálo vždy dobře, mají v Modré. Naopak, kde se mi hraje nejhůře je hřiště v Mojžíři. Jak hřiště, tak hra soupeře mi absolutně nevyhovují.

Petr Havlíček st. (TJ Heřmanov): Jedno z nejlepších hřišť má určitě Heřmanov, Boletice zase jedno z nejhorších (smích). Špatná hřiště jsou ta vesnická, kde je přírodní tráva.

Martin Fejfar (Jiskra Modrá): Nejlépe se samozřejmě hraje doma, pak je to určitě Vilémov. Je to derby, mají tam super hřiště a chodí tam hodně lidí. Nejhorší je to jednoznačně v Perštejně. Zázemí na h…., hřiště na h…., většinou tam ještě dostaneš dvě červený a jedeš s brekem domů. (smích)

Aleš Vavroušek (SK Stap-Tratec Vilémov): Nejlépe se hraje určitě u nás. Máme opravdu pěkný trávník a areál. Každé hřiště má plusy a mínusy. Hřiště v Brné má asi nejvíce mínusů. (smích)

Oldřich Zícha (TJ Oldřichov): Tak doma je doma, ale pak se mi také vždy hrálo dobře v Duchcově, protože jsem tak nikdy jako hráč neprohrál. A nejhůře asi v Kadani a Podbořanech. Velká hřiště a celkově pro mě špatný dojem tam vždy hrát.

Jaroslav Kovačka ml. (FK Bílina): Doma je doma! Kór u nás v Bílině je trávník ve výborném stavu! Jinak se mi dobře hrálo ve Vilémově, také mají pěkné hřiště. A nejhůře asi v Údlicích, tam je strašně malý hřiště. A pak v Srbicích, protože umělka při teplém počasí je na pytel.

Martin Růžička (TJ Vaňov): Na to se nedá tak jednoduše odpovědět, je tu hned několik úhlů pohledu. Co se povrchu týče, tak výborné hřiště má Mojžíř, po rekonstrukci trávníku je to fajn i v Chlumci. Dobré hřiště máme také u nás ve Vaňově, hezké hřiště je také v Povrlech či Bezděkově. Z hlediska fanoušků se hostujícím týmům určitě nehraje dobře v Mojžíři, kde jsou hodně nepříjemní diváci, kteří na vás celý zápas pokřikují. Naopak domácí tým to hodně nabudí. Podobné je to v Pokraticích, kde často létají i ne zrovna slušné výrazy.

Dominik Valenta (Tatran Kadaň): Těch nejhorších hřišť by bylo asi několik, ale kdybych měl vybrat jedno tak zvláštní je pro mě hřiště při derby v Perštejně. Jinak hezký stadion je v Mostě, kde se v minulých letech hrála i nejvyšší soutěž, je to velký stadion s fajn trávníkem.

Ondřej Hlaváček (Sokol Horní Jiřetín B): V okresním přeboru nejsou hřiště nic extra, takže jedno vybrat je docela těžké. Vím, že v Poleradech to bylo docela peklo. Na druhou stranu hezké hřiště a zázemí je u nás v Horním Jiřetíně.

Miroslav Klimpl (krajský rozhodčí): Nejlepší hřiště i areál má jednoznačně Vilémov.