Chomutov se může těšit na souboj proti Českým Budějovicím, ústecká Arma vyzve pro změnu Bohemians Praha. „Pro kluky to bude určitě svátek, a já to vnímám stejně, těšíme se na to. Některým našim hráčům jsem říkal, že při dobré práci by v budoucnu mohli nakouknout do první ligy, tak to pro ně alespoň bude zajímavé porovnání. Můžou vidět, že ty rozdíly nejsou tak velké, jak si myslí,“ kvitoval los ústecký trenér Dušan Tesařík.