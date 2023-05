Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Tomáš Stárek. | Foto: archiv

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z Mostecka, který se uskuteční v pondělí 15. května na fotbalovém hřišti v Souši, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal Tomáš Stárek z týmu Mostecké montážní?

Jaké máte ambice v turnaji?

Lhal bych, kdybych řekl, že si jdeme turnaj jen užít a pobavit se. Zúčastnit se je pěkná věc, ale vyhrávat chce každý. Rád bych se podíval do krajského kola, vše další by byla nadstavba. Rádi se jako firma zapojujeme do podobných projektů. Utužujeme tím kolektiv, což se vám pak vrací každé ráno, když máte vstávat do práce a chodíte tam s chutí, mezi kamarády.

Trénovali jste nějak na turnaj Deníku?

Vůbec ne. Během pracovní doby je to prakticky nemožné, každý má své práce dost, navíc na různých místech. Po práci by to už bylo na úkor rodiny či dalších osobních zálib, povinností. Věřím, že v našem týmu převládne spíše týmových duch Mostecké montážní nad taktikou.

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

Moc kluků z týmu jsem popravdě v kopačkách na trávě ještě neviděl. Samozřejmě, pokud se jich zeptáte, jestli umí fotbal, tak každý řekne, že perfektně (smích). Teď vážně. Turnaje nevyhrávají jednotlivci, ale tým, takže určit jednoho, kdo by měl být „strašákem“ pro soupeře, nejde.

Co byl váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

Pokud je řeč o individuálním úspěchu, těžko se vybírá jeden. V mládežích to jsou různá ocenění přes krále střelců, nejužitečnějšího hráče až po nominace na výběry. Týmové bych vypíchl sezony, kdy se vyhrál krajský přebor dorostu či v žácích. V současnosti už to hraju pro radost, kvůli partě, a jak se říká, „udělat si žízeň“.

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

Nejsem zarytý fanoušek jednoho či druhého S. Pokud bych dostal nůž na krk a musel vybrat, tak je mi blíže spíš pražská Sparta. Prošla si náročným obdobím plným neúspěchů a letos konečně předvádí to, co by vzhledem ke svému jménu měla. Navíc má v sestavě pár hráčů, kteří mi jsou svou hrou a charakterem dost blízcí.

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Těžko z celé řady skvělých fotbalistů vybírat jednoho. Z ofenzivních hráčů teď dominuje Erling Haaland. To je strašně zvíře a pokud mu vydrží zdraví, bude i dalších deset let. Z playmakerů Luka Modrič, který je pro mě s Kevinem de Bruynem nejlepším box-to-box záložníkem světa. Z české ligy rozhodně Láďa Krejčí mladší.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

To je pěkná představa, i když. Vůbec jen cesta do celorepublikového finále je náročná, natož ho vyhrát. Ale kdyby, tak určitě některé z vyhlášených derby, jako je španělské El Clásico, milánské nebo manchesterské derby či německý Der Klassiker. Tyhle zápasy jsou vždy speciální svým nábojem a emocemi jak na hřišti, tak na tribunách.