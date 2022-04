Holman se už v minulém kole podílel na domácím vítězství 4:3 s Příbramí dvěma góly a nahrávkou. Teď přidal vítězný zásah a asistenci. „Po zápase jsme šli na pivo a musel jsem přispět do týmové kasy. Jsem rád, že to vyšlo,“ usmál se mostecký záložník. „Od začátku se pro nás utkání vyvíjelo dobře už podle toho, jak jsme hráli. Dařilo se nám,“ řekl Holman.

Jenže nedlouho před jeho trefou mohl remízový stav změnit domácí Tomáš Jurčík. „Sice jsme v utkání tahali za vzdálenější konec, hosté vedli a my vždycky dotahovali, ale za stavu 2:2 jsem měl tři šance během pár vteřin. Vystřelil jsem do tyčky, míč se ke mně odrazil, dal jsem břevno, od něj šel balon zase ke mně a znovu jsem trefil břevno. Škoda že to neskončilo gólem. Dá se říct, že hosté hned na druhé straně dali gól. Jejich hráč tam byl volný a uklidil míč k tyči. Ještě v poslední minutě jsme z rohu měli příležitost, místo abychom míč z brankové čáry uklidili, přestřelili jsme. Myslím, že pro diváky to byl velmi dobrý zápas, pro rozhodčího naopak dost těžký. Vyhráli jsme v Mostě, ten u nás,“ hlesl Jurčík.

Mostecký brankář a kapitán Ondřej Bíro otevřel skóre ve 22. minutě, za minutu srovnal David Macháček. Krátce po přestávce zvýšil hostující Tomáš Zetka, v 52. minutě zařídil rovnovážný stav Jurčík. „V prvním poločase hráli hosté určitě lépe, drželi míč a byli nebezpeční, hráli dost otevřeně s Bírem. Připravovali jsme se na to, přesto jim hra vycházela, i když jsme kupodivu měli brejky, které mohly skončit gólem, šance jsme nevyřešili. Myslím, že ve druhém poločase jsme byli nebezpečnější. Hosté zase drželi míč, rozehrávali s Bírem, ale vytvořili jsme si víc šancí, které měly skončit gólem. Bohužel neskončily,“ litoval zkušený pražský fotbalista.

Čtyři minuty před koncem tak udeřil Holman. „Panuje spokojenost. Utkání bylo vyrovnané, drželi jsme míč a hráli jsme, co jsme potřebovali. Ke konci domácí trochu tlačili, vážnější šance však neměli,“ popsal autor vítězné banky.

Most tak uspěl i ve druhém jarním utkání a na druhé příčce tabulky západní skupiny ztrácí tři body na Staropramen Praha, s nímž se utká v posledním kole. „Hrajeme spolu, takže se pokusíme ještě o první místo. Jsem ambiciózní, uvažuji o nejvyšších příčkách,“ vyhlížel Holman play-off.

Třetí Koráb na jaře zatím nevyhrál a ztrácí na severočeský celek také tři body. „Měli jsme těžké utkání na Staropramenu, kde jsme mohli překvapit a dá se říct, že jsme překvapili, prohráli jsme 0:1 až na penalty, což je škoda, ale byla to zasloužená výhra Staropramenu. Teď jsme měli Most, takže taky těžké utkání, měl nám co vracet, bohužel nám porážku vrátil. Teď musíme vyhrát v Plzni a doufáme, že o nějaké skóre nebo vzájemný zápas půjdeme do play-off ze druhého místa. Nikdo nechce narazit hned na Brno či Blanensko. Nechci říct, že ostatní týmy jsou horší, ale malinko hratelnější možná ano,“ poznamenal Jurčík.

SC Koráb Praha – Most 2:3 (1:1)

Branky a nahrávky: 23. Macháček (Kouklík), 52. Jurčík (Nový) – 22. Bíro, 33. Zetka (Holman), 56. Holman. Rozhodčí: Šťástka. ŽK: Polák (Most).

SC Koráb Praha: Jakub Stehno (Ladislav Orlich) – Jan Špaček, Matěj Jahoda, Michal Vávra, Jakub Nový (C), David Macháček, Michal Kadlčík, Tomáš Jurčík, Tomáš Kouklík, Petr Hulinský, Kryštof Petr.

Most: Ondřej Bíro (C) – Pavel Exner, Antonín Harzer, Jaroslav Holman, Lukáš Krok, Tomáš Zetka, Jakub Polák, Martin Boček, Václav Šlégr, Patrik Šlégr.