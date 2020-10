Fotbalovým Českem hýbe od pátku další korupční skandál. Hlavní postavou má být údajně nejmocnější muž tuzemské kopané Roman Berbr, v policejní síti ale uvízla i řada dalších lidí. Mezi nimi například i sekretář krajského fotbalového svazu Ústeckého kraje Miloš Vitner či člen komise rozhodčích okresního fotbalového svazu Litoměřicka Petr Klupák.

„Prozatím se, vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nebudu vyjadřovat. Díky za pochopení,“ odpověděl Miloš Vitner s tím, že se poradí s advokátem a případně se k celé záležitosti veřejně vyjádří. Deník zkoušel kontaktovat i Klupáka, ten byl však nedostupný.

„V tuto chvíli neznám podrobnosti ani souvislosti, takže se k tomu nebudu vyjadřovat,“ řekl Deníku předseda okresní komise rozhodčích Litoměřicka Miroslav Vlašič, kde Klupák působí jako místopředseda okresního svazu. „V tuto chvíli nemáme žádné informace, jelikož stále probíhá vyšetřování. Proto zatím nebudeme poskytovat žádná oficiální prohlášení. Určitě se k tomu v budoucnu ale vyjádříme. Na 22. října jsem svolal schůzi výkonného výboru, kde se tím budeme zabývat, jelikož to poškozuje dobré jméno našeho okresního svazu,“ doplnil litoměřický předseda Jan Novotný.

Jak Vitner tak Klupák působí v roli asistentů rozhodčích i ve vyšších soutěžích. Místo mediálně sledované FORTUNA:LIGY či FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, kde se jejich starty počítají na jednotky (Klupák 2) či maximálně desítky (Vitner 29), však často soudcovali utkání třetí nejvyšší soutěže. A právě té, stejně jako divizí o úroveň níž, se má korupční skandál týkat. Jednu z hlavních rolí v kauze má totiž hrát také Slavoj Vyšehrad a jeho kontroverzní sportovní ředitel Roman Rogoz.

Zářez proti Vyšehradu poznalo na podzim 2018 na vlastním pažitu i FK Litoměřicko, které tehdy působilo v ČFL. Klupák zase řídil jako hlavní arbitr první jarní duel Vyšehradu v inkriminované sezóně, kdy Pražané ztráceli na čelo 11 bodů. Výhrou 1:0 nad Domažlicemi ale nastartovali jízdu, na jejímž konci slavili se čtyřbodovým náskokem postup do 2. ligy.



Fakt, že jsou do skandálu zapletení i dva funkcionáři z Ústeckého kraje, překvapil i šéfy celků z Litoměřicka, hrajících ČFL či divizi. „Tu kauzu sleduji a jsem dost překvapený. Myslím, že se to dotkne i fotbalu u nás v regionu, protože jsou prý vyšetřovaní i lidé ze zdejšího kraje či okresu,“ řekl současný předseda FK Litoměřicko Robert Mühlfait, jehož celek působí v krajském přeboru.

Překvapení zavládlo i v Brozanech, které hrají ČFL i letos. „Zaskočilo nás to, ale nechceme to příliš komentovat,“ sdělil jeden z funkcionářů, jenž si přál zůstat v anonymitě. „Mě osobně to hodně překvapilo. Pana Klupáka tolik neznám, ale s panem Vitnerem jsem se potkal i osobně a vždy mi přišel férový,“ neskrýval rozčarování například šéf divizního Štětí Milan Plíšek.

Ten se setkal s křivdou od rozhodčích i na vlastní kůži. Hned dvakrát letos zkritizoval výkon sudího Petra Talpáše, který podle jeho mínění v zápasech Štětí proti středočeským celkům (Rakovník a Slaný) nepískal fér. Proti Rakovníku navíc Štětí údajně poškodil i loni. „Veřejně jsme to přiznali, měl jsem dojem, že jsme byli poškozeni. Zda to ale mělo souvislost s touto kauzou opravdu nevím,“ nechtěl se Plíšek pouštět do spekulací.

„My jsme se s žádným takovým případem nepotkali, a jsem za to rád. Po tom restartu to tu chceme dělat pro mládež, ať bude hrát áčko jakoukoliv soutěž, ale hlavně to chceme dělat čistě,“ dodal Mühlfait s tím, že Litoměřicko se v krajském přeboru s žádnými podezřelými zápasy nesetkalo.

Šéfa fotbalové Jikry Modrá Ladislava Michalce policejní razie v sídle českého fotbalu vůbec nepřekvapila. „Je to prolezlé do nižších soutěžích, to není žádné tajemství. Je už hodně nasraných lidí, kteří ve fotbale dělají. Začalo to Peltou, končí to Berbrem. Zasahuje to i náš kraj. Já jenom doufám, že se to nějak uzavře a nevyšumí to,“ řekl Michalec.

„Tak je jasné, že v tom něco je. Podle mě by se mělo pozavírat daleko více lidí. Doufám, že se to nějak vyřeší a nebude to jen nějaké plácnutí do vody. To už jsme tady zažili a pak všechno potichu vyšumělo,“ doplnil Miloslav Kougl, předseda MSK Benešov nad Ploučnicí.