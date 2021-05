V posledních ročnících ale osmatřicetiletý sudí usedá i k videu a duely FORTUNA:LIGY sleduje přes monitor, aby ve složité situaci pomohl kolegům na hrací ploše.

„VAR má především opravovat zjevnou chybu rozhodčích, a to situaci v dosažení branky, při pokutovém kopu, udělení červené karty a při chybné identitě trestaného hráče,“ vysvětluje v rozhovoru pro Deník rodák ze Zlína.

Jedním z hlavních témat fotbalových fanoušků je VAR. V čem je jeho největší problém? Proč podle vás vyvolává tolik negativních reakcí?

Podle mého názoru má veřejnost jiné požadavky na VAR, než ke kterému je skutečně určen. Cílem VARu není opravit každou chybu rozhodčího, ale pouze napravit zjevné chyby podle protokolu nastaveného UEFA.

Jak moc se pozice rozhodčího v Česku s příchodem VARU změnila?

Určitě je to velký rozdíl. Na jedné straně je výhoda, že rozhodčí je při zjevné chybě opraven a nedochází tak k neregulérním brankám popřípadě neoprávněným vyloučením, na druhé straně musí být rozhodčí psychicky odolný. Prokázané chyby jej nesmí na hrací ploše vykolejit, rozhodit.

Spoustě fanoušků vadí, že na základě videa se nařizují penalty a pískají fauly, které dříve nebyly tolik vidět, pro hru nebyly až tolik podstatné. Je to trend pískat každý sebemenší kontakt?Odpověděl jsem asi již předchozí odpovědí. Zcela jistě to není cílem. VAR má opravovat pouze zjevné chyby rozhodčího.

Vy jako asistent rozhodčího můžete být ve větším klidu, ne? Díky technice nejste tolik pod tlakem, i když ofsajd pustíte, gól může být po zhlédnutí videa zrušen či odvolán …

No, laicky řečeno ano. Asistent by měl být odvážnější, situace na hraně víc posuzovat ve prospěch útočícího mužstva. Vždy ale asistent musí rozhodnout, zda se podle jeho názoru jednalo o porušení pravidel. Až poté případně rozhoduje VAR.

Do vašeho kolegy, rozhodčího Matějčka, se po zápase s Pardubicemi ostře pustil kapitán Zlína Poznar. Vy jste byl v tom zápase na Letné u videa, měl možnost vidět všechny okamžiky. Byla kritika oprávněná?

Nechci hodnotit vyjádření pana Poznara. Mohu jen odkázat na vyjádřené komise rozhodčích, která potvrdila, že situace v pokutových územích byly posouzeny správně.

Dokážete se vžít do pocitů hráčů, jejichž snažení často překazí jeden sporný verdikt. Pomohla by třeba lepší komunikace či předsezonní seznámení s pravidly, které se po letech často mění a upravují?

Fotbal jsem hrál, takže dokážu pochopit frustraci hráčů například v situaci, kdy vstřelí branku a následně je odvolaná. Je to ve fotbale nová věc, ale takové věci VAR přináší … VAR se ale vyvíjí a myslím si, že i způsob komunikace vzhledem k hráčům a fanouškům se ještě bude vyvíjet. A co se týká komunikace ohledně pravidel tak kluby před sezonou procházejí školením ohledně změn v pravidlech. A pokud jsem zaznamenal, tak i média přinesla vysvětlení nových pravidel.

Řada situací je však těžká na posouzení, některé ale zdánlivě přehledné a evidentní situace rozhodčí často odpískají až na pokyn kolegy u videa. Nespoléhají čeští rozhodčí až moc na pomoc techniky?

Nemyslím si. Jsou situace, kdy rozhodčí nevyřešil zákrok správně buď kvůli pozičnímu postavení nebo prostě zákrok neviděl. Přestože se to může z tribuny zdát jednoznačné. A právě v těchto situacích je VAR pro rozhodčí prospěšný.

Vnímáte, že s koncem sezony je tlak na rozhodčí větší? Že hlavně kluby, které hrají o poháry či záchranu, hledají chyby i jinde než u sebe?

Je to logické. S blížícím se koncem soutěží je každá chyba rozhodčích „více vidět“. Do velké míry z důvodů, které jsem popsal. Už není tolik příležitostí k získání bodů a každá branka může rozhodnout o osudu celé sezony. .

Souhlasíte s názorem, že některá pravidla, třeba ohledně ruky, jsou tak ohebná, že prostě můžete nařídit cokoliv a stejně si to obhájíte?

Takto to určitě nevnímám. (úsměv) Hra rukou je ale na posouzení někdy velmi složitá. U některých situací se ani rozhodčí na správném řešení neshodnou. Určitě si ale nemůžeme nařídit cokoliv.

Komise rozhodčích v Česku od ledna vede bývalý portugalský sudí Vítor Manuel de Melo Pereira, muž dosazený z UEFA. Změnilo se pro vás něco?

Určitě ano. Každý předseda má své myšlenky, jiný způsob řízení. V případě pana Pereiry je situace kvůli covidu velmi specifická. Zabraňuje užší spolupráci. Třeba absolvovat nyní semináře je momentálně nereálné.

Vy jako asistent jste často v kontaktu s trenéry, členy realizačních týmů. Který z týmů má nejbouřlivější lavičku, kde bývá naopak klid?

Těžká otázka … S lavičkami mužstev komunikuje spíše čtvrtý rozhodčí, ale nevzpomínám si, že bych měl s nimi nějaký zásadní problém. Samozřejmě emoce k fotbalu patří, ale většinou je to v rámci slušného chování.

Je pro rozhodčího lepší, když na stadionu nejsou diváci a není pod palbou kritiky?

Asi se všichni shodneme na tom, že fotbal se hraje pro fanoušky a bez nich to není plnohodnotný zážitek. Přestože je to pro rozhodčí mnohdy náročné, fanoušci k fotbalu prostě patří. Doufejme, že bez diváků už se nikdy hrát nebude.

Vy jste výhradně asistentem Neláká vás odpískat si ligový zápas i z pozice hlavního rozhodčího?

Ve funkci asistenta působím v profi soutěžích už jedenáctou sezonu, z toho sedm let jako mezinárodní asistent v evropských soutěžích. Po takové době už nemám ambice stát se hlavním rozhodčím.

Jan Paták



Narozen: 27. července 1982 (38 let)

Bydliště: Zlín

Civilní profese: vedoucí divize v HP Tronic

Fotbalu se věnoval od 6 do 22 let, hájil barvy Zlína (nejvýše dorostenecká liga), mezi seniory hrál v Lužkovicích a na Veselé (I. A třída).

Rozhodčí: Od roku 2000, profesionální soutěže od července 2010, FIFA soutěže od 2014

Sezony v lize: 10

Zápasy jako hlavní: 0

Zápasy jako pomezní: 205

Aktuální sezona: 19 zápasů jako asistent, 13 zápasů jako AVAR

Záliby: Sport všeho druhu, rodina

Rozhodcovský cíl: Ty postupné – být v nejvyšší soutěži, při derby „S“, na listině FIFA a v zápasech Evropské ligy – jsem si vyplnil… Teď je dalším snem zápas Ligy mistrů.