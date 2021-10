Fotbalová neděle v Trnavě začala poměrně poklidným způsobem. Do sektoru hostí dorazila rovněž početná skupinka fanoušků Slovanu, souboj o první místo sledovalo celé Slovensko.

Jenže neuběhlo ani patnáct minut a šlágr kola se proměnil v noční můru. Nad sektorem hostí bylo na fotografiích zachyceno několik domácích fanoušků, kteří údajně přišli provokovat hostující příznivce a vhodili do jejich hloučku světlice a další předměty.

Tedy aspoň takhle zní verze vedení Slovanu Bratislava. Ta druhá zase říká, že šlo o vědomý plán bratislavských chuligánů, kteří svůj útok na hrací plochu plánovali dlouho dopředu.

Tak či tak se v trnavské City Aréně začala šířit pyrotechnika a po hromadné rvačce fanoušků se jich hned několik ocitlo i na hřišti. Po chvilce to spíše vypadalo jako při bitvě na Bílé hoře.

Selhání pořadatelské služby

„Měla to být oslava fotbalu, místo toho to byla oslava absolutní neférovosti a hanby. Je mi líto všech, kteří toho včera byly svědky. Já bych své dítě na něco podobného nikdy nepustil,“ hodnotil ostře nedělní zážitek bývalý slovenský hokejista Marián Gáborík.

Stadionem létaly rachejtle, na travnaté ploše místo krásných přihrávek probíhaly boxerské exhibice výtržníků. Jinými slovy opravdu „vyvedená“ oslavička slovenského fotbalu.

Obě mužstva nejprve čekala u postranní čáry, poté byla hlavním sudím odvedena do útrob stadionu. Nakonec rozhodčí po dlouhé nucené pauze zápas předčasně ukončil za stavu 0:0.

Pořadatelská služba zde naprosto selhala. Až po několika minutách hromadné šarvátky chuligánů se jí podařilo zahnat fanoušky zpět na tribunu, jenže další nepokoje poté probíhaly i v hledišti.

Těžkooděnci následně vyklidili sektor hostujících příznivců, kterým se na stadion povedlo propašovat pyrotechniku. Jak je to v dnešní době vůbec možné? Co dělala kontrola před stadionem? Hlavou kroutí celý fotbalový svět.

Černá kaňka pro slovenský fotbal

Podle pozdějších informací slovenských médií byl minimálně jeden fanoušek zraněn a ošetřován přímo na hřišti, načež musel být odvezen do útrob arény a poté i do nemocnice.

„Jste hanbou fotbalu a celé společnosti. Já jen věřím, že zrušené derby bude konečně impulzem pro kompetentní osoby a dojde na převratné změny,“ řekl slovenský sportovní komentátor Števo Eisele.

Fotbalové Slovensko se jednoznačně shoduje: na vině je kromě chuligánů zejména pořadatelská služba, která nebyla na takový zápas vůbec připravena. Těžkooděnce nechala zasahovat až ve chvíli, kdy se na hřiště dostalo hned několik desítek výtržníků.

„Velmi zlá reklama pro slovenský fotbal. Všichni jsme se s očekáváním těšili na nedělní derby a potom vám to po necelých patnácti minutách totálně zkazí pár lidských primitivů,“ prohlásil bývalý reprezentant Róbert Vittek.

Návrat do zápasu byl sice v jednání, ale Slovan obnovení utkání jednoznačně odmítl. „Jejich stanovisko bylo, že se tu necítí bezpečně a chtějí odtud odjet,“ řekl trnavský trenér Gašparík.

Není divu. Vždyť včerejší komedie v Trnavě připomínala anglické fanouškovské nepokoje 60. let. Smutné je to, že od té doby uběhlo více než padesát let a žádná větší změna nenastala. Tresty sice přijdou, a ne malé. Avšak ani ty rozhodně nesmažou další černou kaňku slovenského fotbalu.