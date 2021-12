Po téměř 25 minutách oživování byl fanoušek vynesen z davu na nosítkách a ve stabilizovaném stavu převzen do nedaleké Watford General Hospital. Hra mohla pokračovat, Chelsea zvítězila 2:1 a dál vede o bod před Manchesterem City.

„Naše myšlenky jsou s fanouškem - který měl zástavu srdce, ale nyní je stabilizovaný - a všemi postiženými,“ oznámil klub z Watfordu. „Děkuji lékařskému personálu, hráčům a fanouškům za jejich rychlou reakci.“

Připojila se i Chelsea. „Myšlenky všech ve fotbalovém klubu Chelsea jsou s fanouškem a všemi, kterých se to týká. Děkujeme lékařskému personálu na Vicarage Road za jejich rychlou reakci,“ vzkázali zástupci londýnského velkoklubu.

Marcos Alonso helped the medical staff identify the fan in the crowd who collapsed during Chelsea's game against Watford ? pic.twitter.com/WyrOk0m3eT