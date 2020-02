Jeho dosavadní fotbalový příběh je hodně zajímavý. Být soběstačný, skromný a mít to v hlavě srovnané. Vlastnosti, které jsou řadě sportovců cizí. Ovšem u Jana Vodháněla něco automatického. Kvůli nepříliš dobrým rodinným vztahům se musel brzy osamostatnit a po fotbalových trénincích chodil v Boleslavi do „škodovky“ na noční, aby se dokázal uživit.

Škola života už na prahu dospělosti. A v Mladé Boleslavi si teď asi drbou hlavu, koho že to prakticky zadarmo pustili. Ofenzivní talent si v roce 2018 vyzkoušel dokonce stáž ve slavném Dortmundu. „Byla to pro mě obrovská zkušenost. Trenéři mi řekli, co se jim líbilo a kde mám přidat,“ vzpomíná český talent na svou první zahraniční zkušenost.

Neadekvátní nabídka?

Chybělo málo a místo střílení gólů Slavii mohl okusit zahraničí opět. V zimě o něj hodně stála Philadelphia, účastník MLS a bývalý tým Bořka Dočkala. Ovšem nabídka se vedení Bohemians zdála neadekvátní a Vodháněl naskočil do zimní přípravy. „Přestup do zahraničí je můj splněný sen. Snad se jednou dočkám,“ přeje si.

Udrží-li si výkonnost, dá se očekávat, že se opravdu dočká. A brzy.