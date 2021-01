Maltské úřady přivítaly, že se i v době koronaviru turnaj uskuteční. Ale pochopitelně přišly s pravidly, kterými se fotbalisté stůj co stůj musejí řídit. Nařízení kopírují to, co na Maltě funguje už několik měsíců - ochrana v podobě roušky je základ.

"Nosit je není nic příjemného, jako asi pro každého," podotkl Adam Fousek, záložník brněnské Zbrojovky.

Sem tam se stane, že hráč roušku zapomene. Jenže místní jsou na to hákliví. "Několikrát nás personál na hotelu upozornil, abychom si pořádně zakrývali ústa. Dávají na to tady opravdu pozor," dodal.

Není to jediná komplikace. Malta vytvořila pro fotbalisty jakousi bublinu, do níž se jen tak někdo nedostane.

Izolace na hotelu

Už v pondělí po příletu musel každý hráč jednotlivě odevzdat negativní PCR test na koronavirus (to znají týmy už z ligy). Několika členům výpravy byla dokonce měřena teplota. Prošli všichni. Následoval rychlý přejezd do hotelu a cesta na pokoj. Čtete správně: nikdo nemusel na recepci, zdlouhavé martyrium s přihlašováním vyřešili místní šikulové už na letišti rozdáním karet od pokojů.

Zdá se to jako "prkotina", ale takových maličkostí je spousta.

Nejkřiklavější příklad? Brno, Olomouc (a s nimi slovenská Trnava a rakouský WSG Tirol, zbylí účastníci turnaje) mají hotel Salini (s 240 pokoji) jen pro sebe. A aby ta izolace byla ještě dokonalejší, resort leží mimo město.

Kdyby někdo chtěl dovnitř, má smůlu. Neproklouzne ani myš.

"Je to tu bezpečnější než v Česku," poznamenal Václav Sochor, tiskový mluvčí společnosti Tipsport, která turnaji dává jméno a podílí se už třetím rokem na jeho organizaci. "Letošní ročník děláme jako takový příklad pro ostatní, že i v téhle době se dá zodpovědně připravit akce, která má požadovanou kvalitu i úroveň bezpečí," dodal.

Souvisejí s tím ona opatření i logistické operace. Třeba v hotelu má každý tým svoje patro. Kontakt je omezen na minimum - časy snídaní, obědů a večeří mají vždy v jiný čas. K tomu připočtěte i speciální požadavky - třeba Olomouc si vymínila jednolůžkové pokoje (respektive pokoje obsazené jen jednou osobou).

Bazén ne, posilovna ano

Hotel nad zálivem, který proslul odsolovacími nádržemi, má vše, co je třeba. Posilovnu, bazén, saunu…

Ovšem nečekejte, že by si hráči užívali nějakých radovánek. "Do bazénu nechodíme," prozradil Vít Beneš, obránce Sigmy. "Nedoporučil to trenér," vysvětlil mluvčí klubu Michal Zbraněk.

Abyste to pochopili: Olomouc má obavy z koronaviru - doma musela nechat několik opor, a to právě kvůli jejich pozitivnímu testu.

Totožný přístup zvolila i Zbrojovka. Bazén je tabu, místo toho vyrazil tým na procházku podél moře. "To je nejlepší regenerace," usmál se vedoucí mužstva Libor Došek. Jen tedy opět byly povinné ty roušky…

V hotelu se tak netrhnou dveře jen v posilovně. A i sem vyrazí jen někdo, třeba tři, čtyři hráči jednoho týmu.

Největší riziko přinesou samotné zápasy. Týmy proto dostaly každý svůj autobus, svou šatnu… Stadion je neprodyšně uzavřen - to znamená žádní fanoušci (nebo pozorovatelé), hrstka otestovaných novinářů se rovněž musí připravit na improvizované podmínky. "Jsme rádi, že turnaj běží, v sobotu máme finále. Přitom ještě do příletu druhého speciálu jsme byli jako na trní. Pořád jsme si nemohli být jistí, že nám to vyjde," dodal Sochor.

Existuje i scénář B

Pochopitelně i lidé z Tipsportu spolu s kolegy z Malty tuší, že zdaleka není vyhráno.

Jeden nakažený hráč by asi problém nebyl, ale… "Musel by okamžitě do izolace na pokoji, všichni ostatní by pak šli na testy s expresním výsledkem. Pokud by někdo skončil v karanténě, testován by byl průběžně, neustále, aby kdyžtak mohl odletět dřív než po povinných deseti dnech," vysvětlil Sochor.

To je pro české celky největší strašák. Jarní část fotbalové ligy totiž začíná už 15. ledna.

Na druhou stranu - příprava v těchto podmínkách může být velká vzpruha a výhoda. Za teplem a klasickou přírodní trávou se vydaly už jen dva kluby - Liberec (Turecko) a Slovácko (Chorvatsko). Slavia a Opava nakonec soustředění (v Portugalsku) zrušily.

Opatření na Maltě? Sport má zelenou

Počet nakažených roste i na malém ostrově ve Středomoří. V úterý evidovali na Maltě rekordní počet 224 nových případů (na zhruba 515 tisíc obyvatel). Ale pozor - roušky jsou sice povinné, ale ne při sportu. A co víc: děti normálně chodí na tréninky. Další opatření se podobají Česku - v obchodním centru vám u vchodu změří teplotu, v menším supermarketu je pouze dezinfekce. Žádné restrikce týkající se obchodů tady v tuto chvíli nenajdete, i restaurace mají otevřeno. Hodně starších lidí chodí s obličejovými štíty.