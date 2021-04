Tenhle příběh stojí za připomenutí. Dnes je to 115 let, kdy česká fotbalová reprezentace sehrála první oficiální utkání a padl i první reprezentační gól. Na začátku historie stál dosud prakticky neznámý Jindřich Valášek.

Autor prvního reprezentačního gólu Jindřich Valášek (sedí první zprava) s týmem libeňského Meteoru v roce 1916 | Foto: se svolením Pavla Kováře

Přenesme se do roku 1906, do doby c. k. mocnářství, kdy se po nerovných silnicích kodrcaly první automobily Laurin & Klement a symbolem zpuchřelé říše byl stařičký císař František Josef I.