„Prohráli jsme, ale odpracovali jsme to tady. Program je pro nás našlapaný… Anglické týdny nám nevadí, ale marodka ano – hráli jsme v neděli, důležité hráče na střídání prostě nemáme. Soupeř nás moc do ničeho nepustil, nezvládli jsme postup, ale byli nepříjemným soupeřem a kluky chválím,“ prohlásil Radim Kučera, trenér FK Teplice.

„Při gólu jsme mysleli, že je to ofsajd – a nakonec se míč od tyče odrazil do brány… Odehráli jsme ale dobrý zápas, měli centry ze stran, ale nevyšlo to. Teď se musíme soustředit na nedělní utkání ligy doma se Zlínem. Kluci v záloze pracovali dobře, snaha nám tady v Plzni upřít nejde,“ řekl po utkání teplický kapitán Admir Ljevakovič, jenž doufá, že se na víkendovou záchranářskou bitvu uzdraví někteří spoluhráči.

Skláři se museli na západě Čech většinou bránit, ale ve zraněním oslabení sestavě nedopustili ve Štruncových sadech podobný debakl jako v lize, kdy si Na Stínadla přivezli sedmibrankový výprask.

A nakonec moc ani nechybělo a mohlo se i prodlužovat. Plzeňský gólman Staněk ale zmiňovaného Knapíka v závěru vychytal.

„Teplice hrály z bloku, my jsme se do nich těžko dostávali, ale věřili jsme, že časem odpadnou a jedním gólem jsme rozhodli,“ hodnotil semifinále plzeňský hrdina bek Milan Havel.

Teplický kouč připustil, že nedělní zápas ligy proti Zlínu, bude klíčový. „Musíme tomu jít naproti, snad se už dočkáme odměny a budeme ve větším klidu,“ uvedl Kučera, jenž zatím neví, kteří hráči třeba budou do víkendu fit: „Už se modlím, aby nikdo nevypadl, snad do toho naopak někdo naskočí.“

Plzeň splnila cíl a ve finále se poměří s vítězem duelu Sparta – Slavie. „Finále bude prestižní zápas o mentální síle. Těšíme se na to, je o co hrát, budeme doma. Uvidíme, kdo z nich bude lepší a v derby uspěje,“ dodal plzeňský trenér Adrian Guľa.



Viktoria Plzeň – FK Teplice 1:0

Branky: 76. Havel. Poločas: 0:0. Rozhodčí: Orel – Flimmel, Vaňkát. ŽK: Kopic - Mareček. Hráno bez diváků.

Viktoria Plzeň: Staněk – Havel, Brabec, Kaša, Hybš – Šulc (90. Hořava), Kalvach, Káčer – Falta (46. Kopic), Beauguel (69. Ondrášek), Ba Loua (80. Mihálik).

Teplice: Grigar – Vondrášek (64. Černý), Mazuch, Knapík, Droehnle (77. Kodad) – Radosta (64. Vukadinovič), Ljevaković (83. Šup), Jukl (83. Kováč), Mareček, Hyčka – Moulis.

