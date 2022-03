„Bude to speciální. Už jsme s tátou proti sobě hráli, v lize ale nikdy. Zatím je úspěšnější on, byl však v lepších týmech,“ říká brankář, kterého zatím kolega z pokutového území Tomáš Grigar v lize doposud do práce nepustil.

Muchová už v hledišti teplického stadionu byla před dvěma týdny na střetnutí s Karvinou. Chybět by neměla ani tentokrát. „Hned si jí odchytli fanoušci. Pak jsme šli na večeři, udělali jsme si rodinný večer. Karolína bydlí na kraji Prahy, má to sem nějakých padesát minut. Když může, tak přijede. A teď je zraněná, tak čekám, že dorazí. Neodradí ji ani to, že nechytám,“ říká devětadvacetiletý brankář.

Chceme využít slabší formy soupeře

„Bude to pro nás další důležitý zápas a klíč k posunu tabulkou. Teď se bude lámat chleba, tabulka se srovnala. Bude se hrát o každý bod. V Olomouci jsme nepodali dobrý výkon, doma to musí být lepší, chceme využít slabší formy soupeře a brát tři body. Všichni musíme kopnout do vrtule a zamakat. Nemůžeme ale čekat, že když jsme tu pět let spali, tak to hned půjde, že každý zápas venku budeme dávat čtyři góly a hrát excelentně.“

Jiří Jarošík, trenér Teplic

Jak již zaznělo, do akce se zatím dostal pouze v zimní přípravě, jinak se přes výborně chytajícího Tomáše Grigara nemá šanci prosadit. „Chytá opravdu skvěle. Víceméně bylo dané, že budu sedět. Týmu se daří, jemu také, není důvod něco měnit. Hlavně ať to tak je nadále, ať získáváme body a suneme se tabulkou výše. Já holt budu chytat při rozcvičce, ségra si musí pospíšit, obvykle totiž chodí až tak v páté minutě zápasu, takže má problém.“

Mucha, jenž v zimě přišel do lázeňského města z druholigového Prostějova, své sestře rád návštěvy oplácí. „Podíval jsem se na French Open i Wimbledon, to byl největší zážitek, pak jsem byl i na menších turnajích. Největší úspěch udělala v Austrálii, ale bohužel to mi tenhle turnaj nevychází, kryje se se startem fotbalové přípravy. Jednou bych se tam chtěl podívat, ale asi až po mé kariéře. Jestli vůbec ještě Kája bude hrát tenis…“

„Bílý sport“ Filipa uchvátil už v dětství, se svou sestrou si občas chodí zahrát. „Tenis je skvělý doplňkový sport. Také hraju squash, badminton. Když hraji s Kájou, tak bych možná nějaký game uhrál, ale je to jiný svět. Radši si jen tak pinkáme. Radši vyzvu Moulu (Pavla Moulise, spoluhráče z teplické kabiny – pozn. autora); o tom, že bychom si zahráli proti sobě, často mluví i Pavel Verbíř.“

Jak to bude v rodině Filipa Muchy vypadat před vzájemným zápasem? Nebude z táty tahat moudra? Nebo on z něj? „Oba jsme profíci, tak bychom si radili a něco říkali, to ne. Byli bychom sami proti sobě. Myslím, že naši trenéři mají Slovácko nastudované lépe než já, dobře ví, jak na něj,“ soudí teplická dvojka. „Ale o fotbale se normálně bavíme. Možná to hecneme nějakou sázkou, uvidíme,“ přidává.

Na podzim byli hosté z Uherského Hradiště černým koněm soutěže, na jaře se daleko lépe daří Teplicím, které ze čtyř zápasů nasbíraly 10 bodů. Slovácko? Zatím jen čtyři. „Co jsem tak koukal, tak hrají hezký dobrý fotbal. Mají paradoxně jeden z nejstarších týmů v lize. Jsou dlouho spolu. Podle mě je to z jejich strany náročný, běhavý a soubojový fotbal.“

Zápas 24. kola se pravděpodobně bude hrát opět na těžkém terénu Stínadel, to by i podle Muchy mohlo být výhodou Severočechů. „Ten terén je tu opravdu špatný. Už ho ale dobře známe, tak by mohl hrát s námi.“