Dá se říct, že to je nešťastná porážka?

Jo, my jsme si hned po zápase v kabině říkali, že teď není prostor dávat hlavy dolů. Ze hřiště jsem cítil, že jsme s Plzní odehráli vyrovnané utkání. Šancí jsme moc neměli, oni měli dvě, tři. Na rozdíl od nás ale jednu proměnili, v tom byl ten rozdíl. Určitě se ale máme od čeho odpíchnout. Dokázali jsme si, že i s tak kvalitním soupeřem si to můžeme rozdat na férovku. Vidím v tom utkání spoustu pozitiv.

Do šancí se už umíte dostat, ale nedáváte je. Je znát vaše nekvalita?

V koncovce je to pak o detailech. Já to měl na noze, Fortelný taky. Někdy situace nejsou jednoduchý, jak se třeba zdají z hlediště. Rozhoduje pozice, záklon těla. Je toho víc, co ovlivňuje zakončení. Ale dobrý je, že proti Plzni, která dostala nejméně gólů v lize, jsme si vypracovali tři stoprocentní šance. Teď už snad přijdou zápasy, kdy snad branky dávat budeme.

Kamarád Pavel Horváth chválil

Pavel Horváth s Janem RezkemZdroj: soukromý archiv Pavla HorváthaPo utkání se s matadorem Teplic setkal Pavel Horváth, asistent plzeňského hlavního kouče Michala Bílka a také Rezkův kamarád. „Na to, že máš být už půl roku v penzi, to nebylo vůbec špatný! Gratulace k Tvému výkonu, máš veliké srdce!“ napsal Horváth na svůj twitterový účet a připojil společnou fotografii.

Na vás je vidět, že jste pozitivní, že klukům v kabině tím pomáháte. I proto jste přišel z béčka?

Měl jsem pomoct zkušenostmi. Většina kluků v lize teprve začíná, kariéry mají před sebou. Někteří mají obrovskou kvalitu, a pokud na sobě budou pracovat, mohou to dotáhnout daleko. Já se snažím na ně působit pozitivně. Mám výhodu v tom, že nemám negativní náladu, protože jsem tady čtrnáct dní. Co se stalo předtím, jsem nezažil. Přišel jsem do toho jako nováček. V uvozovkách. (úsměv) Nepřipouštím si tlak jako kluci, kteří tady jsou od začátku sezony. Když budeme hrát jako proti Plzni, brzo se to otočí.

Co trenér Jarošík změnil v reprezentační pauze?

Já tu před tím s kluky nebyl, tak nevím, jak to bylo dřív. Ale můžu říct, že i když je Jirka Jarošík mladý trenér a v lize je nováčkem, tak umí věci dobře pojmenovat. Nebere si servítky, ať jde o dvacetiletého nebo pětatřicetiletého hráče. Všechno říká na rovinu, což je moc dobře. Tak to má být. Ve finále to kluci slyší radši, než když se alibisticky chodí okolo horké kaše. Myslím, že Jirkova práce bude mít pozitivní dopad na tým a celý klub. Ale co se změnilo celkově od výměny trenéra, to říct nemůžu.

Co říct k Plzni? Zase vyhrála jen o gól…

Je to tým, který má obrovskou kvalitu. Jsou tam kluci dlouho pospolu, skvěle jim funguje chemie s trenérským štábem, což se projevuje na hřišti. I když se jim někdy herně nedaří, jsou schopni zápasy vyhrávat. To je nesmírně důležité, pokud chcete hrát o trofeje. Trenéři odvádějí skvělou práci, angažování trenéra Bílka se Viktorce vyplácí.

A je to štěstí, když zase vyhráli o gól?

Podle mě ne. Když už je to tolik zápasů… Vepředu mají Beaugela, který udrží spoustu balonů. A mají i kreativní hráče. Dneska to ovlivnilo to, že dali brzo gól, pak se nemuseli cpát do koncovky. My dnes měli na to, abychom je obrali o nějaký bodík.

Byli jste nějak se svým kamarádem Pavlem Horváthem v kontaktu?

Po zápase ano, ale před ním ne. Trošku jsem se bál, že mi bude Horvi volat, abych s ním šel na kafe. (smích) Teď si pokecáme, zavoláme, v pohodě.

Na konci zápasu jste si tam něco říkali s brankářem Plzně Staňkem. Slyšel jsem, že to bylo něco ve smyslu, že mu půjdete pro míč, že nejste starý?

Já mu říkal, že ještě nejsem tak starý, abych mu tam nemohl jít. On totiž chtěl jít pro něj sám, Plzeň už zdržovala. Říkal jsem, ať si pospíší. Rozhodčí to očividně přehlížel, to mi vadilo.